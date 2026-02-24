México

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Huixtla

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Huixtla fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 24 de febrero a los pobladores del estado de Chiapas a las 3:25 horas.

El sismo ocurrió 113 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 23.5 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 14.413 grados de latitud y -93.209 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Nuevo líder del CJNG: las pistas que dejan los corridos sobre el próximo sucesor de “El Mencho”

Sin un heredero claro tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, el CJNG enfrenta una batalla por la sucesión

Nuevo líder del CJNG: las

Adrián Marcelo desata polémica por sus comentarios sobre bloqueos en Jalisco

El conductor enfrentó una ola de críticas tras sus mensajes en redes sociales

Adrián Marcelo desata polémica por

Continúan las reacciones y operativos de seguridad en México a dos días de la muerte de “El Mencho”

Continúan las reacciones y operativos a dos días de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Continúan las reacciones y operativos

Jalisco en alerta: se registraron quema de vehículos y negocios la madrugada de este martes

Nuevos actos violentos sacudieron la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios como Juanacatlán, Autlán y Cihuatlán

Jalisco en alerta: se registraron

Vocalista de Porter se lanza contra la cultura de narcocorridos tras ola de violencia en México

David Velasco compartió su postura sobre el efecto de este subgénero musical en la sociedad mexicana

Vocalista de Porter se lanza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las reacciones y operativos

Continúan las reacciones y operativos de seguridad en México a dos días de la muerte de “El Mencho”

Jalisco en alerta: se registraron quema de vehículos y negocios la madrugada de este martes

Se celebra el Día de la Bandera 2026 en medio de una sangrienta captura de El Mencho

De “El Chapo” a “El Mencho”: cuatro capos que cayeron por su debilidad a las mujeres

Guarida de “El Mencho” estaba en lista negra de OFAC desde 2020 y figuró en acusaciones contra su hija Jessica Johanna

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo desata polémica por

Adrián Marcelo desata polémica por sus comentarios sobre bloqueos en Jalisco

Vocalista de Porter se lanza contra la cultura de narcocorridos tras ola de violencia en México

La reacción de Ángela Aguilar ante la ola de violencia en Jalisco por la detención de “El Mencho”

Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

DEPORTES

Por esta razón Gilberto Mora

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora