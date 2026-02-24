Liga MX: la tabla de goleadores tras de la última jornada

Los campeones con más anotaciones de cada torneo reciben como premio el Balón de Oro. (Infobae)

La nueva jornada de la Liga MX finalizó, por eso aquí está la lista completa de los máximos anotadores de la competición, el número de goles que han marcado y su media goleadora.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos rompe redes han hecho a gritar a innumerables seguidores.

La tabla de goleo la encabeza Joao Pedro Geraldino, de Atlético de San Luis,que ha marcado 7 goles en 630 minutos, anotando un gol cada 90.00 minutos.

En segundo lugar está Armando González, de Guadalajara, quien tiene 5 goles en 495 minutos, es decir, un tanto cada 99.00 minutos.

Con la medalla de bronce está José Antonio Paradela, de Cruz Azul,quien suma 4 goles en 520 minutos, alcanzando un promedio de un tanto cada 130.00 minutos.

En el cuarto lugar aparece Joao Paulo Dias, de Toluca, con 4 goles en 536 minutos. El jugador anota un tanto cada 134.00 minutos, en promedio

El quinto lugar lo tiene José Salomón Rondón de Pachuca con 4 goles en 464 minutos. El futbolista promedia un gol cada 116.00 minutos.

1. Joao Pedro GeraldinoEquipo: Atlético de San LuisNacionalidad: ItalianoGoles: 7Minutos jugados: 630Promedio de gol: 90.00 min

2. Armando GonzálezEquipo: GuadalajaraNacionalidad: MexicanoGoles: 5Minutos jugados: 495Promedio de gol: 99.00 min

3. José Antonio ParadelaEquipo: Cruz AzulNacionalidad: ArgentinoGoles: 4Minutos jugados: 520Promedio de gol: 130.00 min

4. Joao Paulo Dias Equipo: TolucaNacionalidad: PortuguésGoles: 4Minutos jugados: 536Promedio de gol: 134.00 min

5. José Salomón RondónEquipo: PachucaNacionalidad: VenezolanoGoles: 4Minutos jugados: 464Promedio de gol: 116.00 min

6. Olavio Vieira Dos Santos Junior Equipo: PumasNacionalidad: BrasileñoGoles: 3Minutos jugados: 336Promedio de gol: 112.00 min

7. Marcelo FloresEquipo: TigresNacionalidad: Mexicano Goles: 3Minutos jugados: 392Promedio de gol: 130.67 min

8. Julián Simón CarranzaEquipo: NecaxaNacionalidad: ArgentinoGoles: 3Minutos jugados: 305Promedio de gol: 101.67 min

9. Kevin Castañeda Equipo: TijuanaNacionalidad: Mexicano Goles: 3Minutos jugados: 600Promedio de gol: 200.00 min

10. Diber Armando CambindoEquipo: León Nacionalidad: ColombianoGoles: 3Minutos jugados: 465Promedio de gol: 155.00 min

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en México. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que anotó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su trayectoria como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como máximo goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse como tercero de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por el país. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del futbol nacional. Su carrera la empezó en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.

