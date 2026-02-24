México

“La delincuencia es una acción de muerte”: Sheinbaum arremete contra corridos y series sobre narcos

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la importancia de ofrecer oportunidades de desarrollo para jóvenes

Claudia Sheinbaum plantea transformar la narrativa sobre delincuencia entre los jóvenes mexicanos para evitar que la vean como una opción aspiracional. | (Crédito: Jesus Aviles/Infobae México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno busca transformar la narrativa que durante años colocó a la delincuencia como una opción aspiracional para las y los jóvenes mexicanos, esto durante su conferencia de prensa.

“Depende de ellos, pero nuestra idea es cambiar la dinámica del pensamiento de las y los jóvenes; esta idea se genera al mismo tiempo que supuestamente hubo guerra contra el narco. Salieron todas estas series y estos supuestos documentales, en donde ser delincuente era como la vida de los famosos”, expresó.

La mandataria rechazó que el crimen organizado pueda verse como un proyecto de vida: “No, nuestra idea es que los jóvenes no vean en la delincuencia una opción de vida; la delincuencia es una opción de muerte”, enfatizó.

Sheinbaum también cuestionó el sentido de pertenencia que ofrecen los grupos delictivos: “¿Tomar las armas para defender a qué o a quién?, ¿qué identidad te da un grupo delictivo? No identidad, te da otra cosa”.

Los recientes ataques muestran una realidad compleja en el país. Entre operaciones de seguridad y nuevas políticas, surgen preguntas sobre el futuro de miles de adolescentes expuestos al crimen organizado. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

En contraste, sostuvo que la identidad debe construirse desde espacios positivos: “Identidad te da la transformación de tu país, identidad te da tu deporte, identidad te da la cultura, el estudio; identidad te da juntarte con tus amigos para recuperar espacios, ir a boxear con amigos”.

La jefa del Ejecutivo reconoció que hay jóvenes que buscan aventura e insistió en que el Estado debe garantizar oportunidades de desarrollo sin que el crimen sea una alternativa. “Que tengan todas las posibilidades para desarrollarse, pero nunca la opción de muerte de un grupo delictivo”.

Estas declaraciones surgen en un contexto donde el Gobierno de México capturó a uno de los delincuentes más buscados en el país y en Estados Unidos por tráfico de sustancias ilícitas.

El pasado domingo 22 de febrero, en un operativo conjunto entre las instituciones de seguridad federal y estatal, así como con la información proporcionada por EEUU, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fuese el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante esto, miembros del cártel respondieron con violencia: se reportaron quema de vehículos, bancos y bloqueos en carreteras en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, entre otros; así como agresiones contra elementos de seguridad.

El discurso oficial busca erradicar la percepción de que pertenecer al crimen organizado es una alternativa atractiva para la juventud mexicana y enfatiza el impulso a proyectos que fortalezcan el tejido social|(Crédito: Gobierno de México)

Por ello, el gobierno realizó un despliegue de elementos de seguridad para restablecer la seguridad en los estados. De acuerdo con la presidenta, este lunes “las carreteras se encuentran libres” y la seguridad en el país es estable.

En la política de seguridad de la administración de Sheinbaum Pardo, tiene un eje dedicado a la Atención de las Causas, en el que se busca abordar las raíces estructurales de los problemas de seguridad, por ello, también presentó el programa "Jóvenes Transformando México", una estrategia integral, enfocada en fortalecer el tejido social y garantizar derechos fundamentales para adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años.

Claudia SheinbaumLa MañaneraNarcocorridosNarco Culturamexico-noticias

