Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

El proceso judicial por presunta difamación, calumnias e injurias interpuesto en 2009 por Gloria Trevi contra Pati Chapoy sigue en curso. Mientras tanto, lejos de los juzgados, la cantante podría tener una defensa alterna para tener control sobre la narrativa sobre su rivalidad.

Ernesto Hernández Villegas, exasistente de la presentadora de Ventaneando, compartió en redes sociales un reciente encuentro con Gloria Trevi que fue interpretado en redes sociales como una asociación contra la comunicadora.

Exasistente de Chapoy anuncia colaboración

Hernández Villegas fue desvinculado del programa en 2024, en medio de rumores sobre denuncias de presunto acoso sexual a talento artístico de TV Azteca, señalamientos que siempre negó.

Desde su programa en YouTube, se ha defendido de las acusaciones y ha dado voz a celebridades en disputa con Chapoy. Recientemente, tuvo en su espacio a Alex Bisogno, cuya amistad con la periodista se fracturó tras el fallecimiento de su hermano, Daniel Bisogno, en febrero de 2025.

Ahora, el polémico excolaborador de Ventaneando compartió en Instagram videos y fotos junto a Gloria Trevi, y un mensaje: “Gracias @gloriatrevi por todas tus atenciones y mil felicidades por tus éxitos. Pronto tendremos sorpresas en #gentebienparada. Gracias infinitas también a mi productora, GABRIELA PEREZ, por su enorme trabajo y su cariño”.

Aunque no hay una fecha tentativa de estreno, la reunión de ambas figuras que comparten rivalidad con Pati Chapoy atrajo los reflectores.

La disputa legal entre Gloria Trevi, Pati Chapoy y la televisora TV Azteca es uno de los conflictos más largos y complejos del entretenimiento en México, extendiéndose por más de 15 años en tribunales de Estados Unidos.

¿Por qué comenzó la demanda?

La disputa no se originó por el escándalo del “Clan Trevi-Andrade” de los años 90 en sí, sino por lo que ocurrió después de que Trevi fuera absuelta por la justicia mexicana en 2004.

La Demanda (2009): Gloria Trevi interpuso una demanda en una corte de Texas, EE. UU. , acusando a Pati Chapoy y a TV Azteca de llevar a cabo una campaña de difamación y desprestigio constante.

El Motivo: Según la cantante, a pesar de haber recuperado su libertad, los programas de la televisora (especialmente Ventaneando) continuaron señalándola como culpable de delitos graves, la vincularon falsamente con el narcotráfico y presionaron a patrocinadores para que no trabajaran con ella, afectando su carrera y economía.

1. ¿Por qué en Estados Unidos y no en México?

Trevi decidió litigar en Texas porque:

Residencia: En ese momento ella vivía en Estados Unidos.

Alcance: Los programas de TV Azteca se transmiten en Texas (vía Azteca América), lo que permite a las cortes estadounidenses ejercer jurisdicción sobre el daño causado en su territorio.

Leyes de Difamación: Las leyes en EE. UU. permiten solicitar indemnizaciones económicas muy altas por daños a la reputación.

2. Argumento de ambas partes

Gloria Trevi: Sostiene que es víctima de una “persecución mediática” que la revictimiza tras ser declarada inocente por un juez. Exige una compensación cercana a los 180 millones de dólares.

Pati Chapoy / TV Azteca: Argumentan que solo hicieron su labor periodística al documentar delitos reales (violación, rapto y corrupción de menores) y que el daño a la imagen de Trevi fue consecuencia de sus propios actos, no de la cobertura.

3. Puntos clave y estatus actual (2025-2026)

Tras años de amparos y recursos legales por parte de TV Azteca para evitar el juicio (argumentando que una corte de EEUU no tenía competencia), el proceso finalmente ha avanzado:

Victoria en la Suprema Corte: En años previos, la Suprema Corte de EEUU rechazó las apelaciones de la televisora, confirmando que el juicio sí debe realizarse en Texas .

Fecha de juicio: Se ha fijado el inicio del juicio civil para el 6 de octubre de 2025 en la Corte de Distrito de Hidalgo, Texas.

Tensión reciente: En declaraciones recientes (octubre de 2025), Chapoy se mantuvo firme diciendo que ella “solo documentó la situación”, mientras que Trevi respondió en redes sociales instándola a “dar la cara” en la corte después de 15 años de evasivas.