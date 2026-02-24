Estos son los suplementos que pueden causar daños en el páncreas y debes tomar con precaución

Un consumo sin supervisión médica puede transformar una ayuda en un grave riesgo para órganos clave de tu cuerpo – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos nutricionales y herbales ha crecido de forma significativa en los últimos años, impulsado por la búsqueda de bienestar y mejoras en el rendimiento físico.

Sin embargo, el uso indiscriminado de estos productos puede implicar riesgos para órganos sensibles tales como el hígado, los riñones e incluso, aunque menos común, en el páncreas.

Diversos compuestos presentes en suplementos vitamínicos, herbales o deportivos se han vinculado a la aparición de pancreatitis y otras alteraciones pancreáticas, especialmente cuando se consumen en dosis elevadas o sin supervisión profesional.

El consumo elevado de suplementos con calcio puede favorecer la aparición de pancreatitis, especialmente en personas con predisposición a trastornos metabólicos. (IA)

Cuáles son los suplementos que pueden causar daños en el páncreas y debes tomar con precaución

Diversos suplementos nutricionales y herbales pueden afectar la función pancreática y, en algunos casos, causar daños si se consumen sin supervisión médica o en dosis elevadas.

Los siguientes suplementos requieren especial precaución por su potencial impacto negativo en el páncreas:

Suplementos de vitamina A y vitamina D : El consumo excesivo de estas vitaminas liposolubles puede relacionarse con pancreatitis aguda, especialmente cuando se toman en dosis superiores a las recomendadas.

Hierbas con alcaloides tóxicos : Plantas como la kava kava y la efedra han sido asociadas a inflamación o daño pancreático, además de otros efectos adversos sobre el hígado y el sistema cardiovascular.

Suplementos para la musculación (anabólicos esteroides y prohormonas) : El uso de esteroides anabólicos, prohormonas o compuestos para aumentar masa muscular puede inducir pancreatitis aguda o crónica, según reportes clínicos.

Suplementos con altos niveles de calcio : El exceso de calcio, presente en algunos productos para huesos y articulaciones, puede favorecer la aparición de pancreatitis, sobre todo en personas con predisposición a trastornos metabólicos.

Suplementos de omega-3 y aceites de pescado : Aunque generalmente son seguros, existen reportes aislados de pancreatitis asociados a su consumo en dosis muy elevadas.

Suplementos para bajar de peso con compuestos estimulantes: Algunos productos para la pérdida de peso contienen sustancias como sinefrina o extractos de té verde en altas concentraciones, que pueden desencadenar inflamación pancreática en personas susceptibles.

El consumo excesivo de suplementos nutricionales y herbales puede causar daños en el páncreas y otros órganos sensibles como el hígado y los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para prevenir efectos adversos en el páncreas al usar suplementos

Para prevenir efectos adversos en el páncreas al consumir suplementos nutricionales o herbales, se recomienda seguir las siguientes pautas:

Consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si existen antecedentes de enfermedades pancreáticas, hepáticas o metabólicas.

Respetar las dosis indicadas en la etiqueta del producto y evitar el consumo de megadosis o combinaciones de varios suplementos sin supervisión médica.

Informar al médico sobre todos los suplementos y medicamentos que se estén tomando, ya que algunas combinaciones pueden aumentar el riesgo de efectos adversos.

Evitar suplementos con ingredientes estimulantes, anabólicos o compuestos poco conocidos , principalmente aquellos destinados a la pérdida de peso o el aumento de masa muscular.

Seleccionar suplementos de marcas reconocidas y verificar que cuenten con certificaciones de calidad, para reducir el riesgo de contaminación o presencia de sustancias no declaradas.

Observar posibles síntomas de alerta como dolor abdominal, náuseas, vómitos o ictericia, y suspender el suplemento en caso de presentar alguno de estos signos.

Realizar controles médicos periódicos si se consumen suplementos de forma continua, para detectar de manera temprana cualquier alteración en la función pancreática.