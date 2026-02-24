CCH Azcapotzalco mantiene clases en línea por motivos de seguridad

El Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco es, hasta el momento, el único plantel en la CDMX que ha suspendido actividades presenciales. (CUARTOSCURO)

El Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco (CCH Azcapotzalco) decidió suspender el regreso a clases presenciales previsto para este 24 de febrero en todos sus turnos. El anuncio fue realizado la noche del 23 de febrero por las autoridades del plantel, quienes informaron que la medida responde a la situación que se vive en distintas regiones del país y busca priorizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Según el comunicado difundido por el propio CCH Azcapotzalco, la institución recomendó a su personal docente mantener la continuidad del proceso formativo a través de plataformas digitales, procurando que las actividades académicas sigan en modalidad en línea. Se solicitó a los estudiantes permanecer atentos a futuras indicaciones oficiales y no difundir información sin confirmar en redes sociales.

Autoridades del plantel pidieron a estudiantes y docentes mantener comunicación a través de plataformas digitales y seguir atentos a los canales oficiales. (Cuartoscuro)

En el mensaje dirigido a la comunidad académica, la Comisión Especial de Seguridad del Honorable Consejo Universitario subrayó su compromiso institucional de actuar con responsabilidad y cercanía ante los hechos recientes que han generado preocupación en diversas zonas del país. El texto recalca que la seguridad de todos los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) constituye una tarea compartida y que las decisiones se toman en coordinación constante con instancias federales, estatales y de la Ciudad de México.

Hasta el momento, CCH Azcapotzalco es la única entidad educativa dentro de la capital mexicana que ha optado por suspender las actividades presenciales, mientras que las demás escuelas, universidades y servicios públicos continúan funcionando normalmente, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El comunicado también hace un llamado a las comisiones locales de seguridad de las diferentes entidades académicas para que se reúnan y evalúen las medidas preventivas necesarias en materia de protección civil y protocolos de seguridad. “La seguridad de nuestra comunidad es una tarea compartida basada en estricto apego a la información oficial”, señala el texto difundido por la Comisión Especial de Seguridad.

La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario destacó la importancia de actuar con responsabilidad y mantenerse informados únicamente por vías oficiales ante la situación en el país. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

La institución recordó la disponibilidad de servicios de orientación y apoyo psicológico para quienes experimenten ansiedad o preocupación a raíz de los episodios violentos reportados en el entorno nacional tras el abatimiento de “El Mencho” en Jalisco. Destacó además la importancia de que toda la comunidad universitaria permanezca informada exclusivamente por los canales oficiales de la UNAM.

Las autoridades del CCH Azcapotzalco reiteraron que seguirán informando y coordinando acciones para atender permanentemente a la comunidad, insistiendo en la responsabilidad colectiva para mantener la convivencia armónica en el ámbito universitario.