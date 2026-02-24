México

Beca Rita Cetina 2026: los siguientes beneficiarios recibirán su pago el 25 de febrero

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria pública en México

Guardar
Miles de jóvenes de secundaria
Miles de jóvenes de secundaria recibirán el monto correspondiente al primer bimestre del año conforme al calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un apoyo fundamental para estudiantes de secundaria en México. Con un depósito bimestral de mil 900 pesos, este programa busca garantizar que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin que los gastos escolares se conviertan en un obstáculo.

Los pagos se organizan de manera escalonada, siguiendo la primera letra del apellido de los beneficiarios, lo que permite un proceso ordenado y seguro en las sucursales del Banco del Bienestar.

Durante febrero de 2026, la
Durante febrero de 2026, la Beca Rita Cetina cubre los meses de enero y febrero, asegurando continuidad en la educación básica. (Gobierno de México)

Durante febrero de 2026 se ha realizado la primera entrega del año, correspondiente a los meses de enero y febrero. Según el calendario oficial, el registro se realiza de manera escalonada y este miércoles 25 de febrero será el turno de un nuevo grupo de beneficiarios.

¿Qué beneficiarios recibirán su apoyo el 25 de febrero?

Este miércoles 25 de febrero de 2026 corresponde el pago a los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra R. Ellos recibirán el depósito directamente en su Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

  • Fecha de pago: 25 de febrero
  • Grupo beneficiado: apellidos con R
  • Monto: mil 900 pesos bimestrales
El calendario de pagos de
El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina organiza los depósitos según la primera letra del apellido, agilizando el proceso en el Banco del Bienestar. (Banco del Bienestar)

La jornada marca un paso más en el calendario de dispersión, asegurando que todos los inscritos tengan claridad sobre cuándo les corresponde recibir el apoyo. Para las familias, este día representa un alivio económico que fortalece la continuidad escolar.

Un apoyo que fortalece la permanencia escolar

La Beca Rita Cetina tiene como objetivo principal reducir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar respaldo económico a las familias. El recurso puede destinarse a necesidades básicas como útiles, uniformes, libros, alimentos o transporte.

  • Apoyo directo a estudiantes de secundaria pública.
  • Posibilidad de cubrir gastos escolares y de transporte.
  • En hogares con más de un beneficiario, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.
La beca ofrece un depósito
La beca ofrece un depósito adicional de 700 pesos por cada estudiante extra en hogares con más de un beneficiario, ampliando su cobertura. (Programas del Bienestar)

Este esquema amplía el alcance del programa y refuerza el compromiso del gobierno con la educación básica. Para muchos adolescentes, la beca significa la diferencia entre continuar sus estudios o abandonar la escuela.

Lo que sigue en el calendario de pagos

Tras la jornada del 25 de febrero, el calendario continuará con otros bloques de apellidos. El jueves 26 será el turno de quienes tengan apellidos que comienzan con S, mientras que el viernes 27 se cerrará el proceso con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

  • 26 de febrero: apellidos con S.
  • 27 de febrero: apellidos con T a Z.
El 25 de febrero, los
El 25 de febrero, los estudiantes de secundaria con apellidos que inician con R reciben su pago directo en tarjetas bancarias. (Foto: X/@Julio_LeonT.)

De esta manera, todos los estudiantes inscritos habrán recibido su apoyo antes de finalizar el mes. El esquema escalonado garantiza que cada familia pueda disponer del recurso en tiempo y forma, contribuyendo a un proceso más ágil y seguro.

En este sentido, el apoyo no sólo representa un alivio económico, sino también una herramienta fundamental para que miles de adolescentes continúen su formación académica.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecasBecas Benito JuárezBecas del BienestarProgramas del BienestarProgramas SocialesCalendario de PagosPagosmexico-noticias

Más Noticias

Embajada de Estados Unidos en México levanta alertas en Tijuana y Monterrey

El retiro de las limitaciones sobre movimiento de empleados en estas ciudades ocurre después del análisis del operativo contra “El Mencho”

Embajada de Estados Unidos en

De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Los ex alumnos de las distintas generaciones han tenido decesos

De la muerte de Hiromi

Morena bloquea en la Cámara de Diputados propuesta del PAN para eliminar impuestos al aguinaldo

La reforma laboral que reduce la jornada a 40 horas se encuentra en revisión para posibles modificaciones en San Lázaro

Morena bloquea en la Cámara

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

El evento musical está programado para este martes 24 de febrero en la Ciudad de México, donde personas irán caracterizadas de su personaje favorito de la serie de manga

Demon Slayer: estos son los

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

El presidente de la FIFA compartió su postura tras la jornada violenta que se vivió en Jalisco, estado que forma parte de las sedes mundialistas

Gianni Infantino asegura que la
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay problemas. Te amo, Bere”:

“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Demon Slayer: estos son los

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

Kali Uchis confirma su concierto en CDMX pese a cancelaciones previas por inseguridad en el país

DEPORTES

Gianni Infantino asegura que la

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”