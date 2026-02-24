Beca Rita Cetina 2026: los siguientes beneficiarios recibirán su pago el 25 de febrero

Miles de jóvenes de secundaria recibirán el monto correspondiente al primer bimestre del año conforme al calendario oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un apoyo fundamental para estudiantes de secundaria en México. Con un depósito bimestral de mil 900 pesos, este programa busca garantizar que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin que los gastos escolares se conviertan en un obstáculo.

Los pagos se organizan de manera escalonada, siguiendo la primera letra del apellido de los beneficiarios, lo que permite un proceso ordenado y seguro en las sucursales del Banco del Bienestar.

Durante febrero de 2026, la Beca Rita Cetina cubre los meses de enero y febrero, asegurando continuidad en la educación básica. (Gobierno de México)

Durante febrero de 2026 se ha realizado la primera entrega del año, correspondiente a los meses de enero y febrero. Según el calendario oficial, el registro se realiza de manera escalonada y este miércoles 25 de febrero será el turno de un nuevo grupo de beneficiarios.

¿Qué beneficiarios recibirán su apoyo el 25 de febrero?

Este miércoles 25 de febrero de 2026 corresponde el pago a los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra R. Ellos recibirán el depósito directamente en su Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

Fecha de pago: 25 de febrero

Grupo beneficiado: apellidos con R

Monto: mil 900 pesos bimestrales

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina organiza los depósitos según la primera letra del apellido, agilizando el proceso en el Banco del Bienestar. (Banco del Bienestar)

La jornada marca un paso más en el calendario de dispersión, asegurando que todos los inscritos tengan claridad sobre cuándo les corresponde recibir el apoyo. Para las familias, este día representa un alivio económico que fortalece la continuidad escolar.

Un apoyo que fortalece la permanencia escolar

La Beca Rita Cetina tiene como objetivo principal reducir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar respaldo económico a las familias. El recurso puede destinarse a necesidades básicas como útiles, uniformes, libros, alimentos o transporte.

Apoyo directo a estudiantes de secundaria pública.

Posibilidad de cubrir gastos escolares y de transporte.

En hogares con más de un beneficiario, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

La beca ofrece un depósito adicional de 700 pesos por cada estudiante extra en hogares con más de un beneficiario, ampliando su cobertura. (Programas del Bienestar)

Este esquema amplía el alcance del programa y refuerza el compromiso del gobierno con la educación básica. Para muchos adolescentes, la beca significa la diferencia entre continuar sus estudios o abandonar la escuela.

Lo que sigue en el calendario de pagos

Tras la jornada del 25 de febrero, el calendario continuará con otros bloques de apellidos. El jueves 26 será el turno de quienes tengan apellidos que comienzan con S, mientras que el viernes 27 se cerrará el proceso con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

26 de febrero : apellidos con S.

27 de febrero: apellidos con T a Z.

El 25 de febrero, los estudiantes de secundaria con apellidos que inician con R reciben su pago directo en tarjetas bancarias. (Foto: X/@Julio_LeonT.)

De esta manera, todos los estudiantes inscritos habrán recibido su apoyo antes de finalizar el mes. El esquema escalonado garantiza que cada familia pueda disponer del recurso en tiempo y forma, contribuyendo a un proceso más ágil y seguro.

En este sentido, el apoyo no sólo representa un alivio económico, sino también una herramienta fundamental para que miles de adolescentes continúen su formación académica.