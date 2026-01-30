Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes son los estudiantes que reciben triple pago en febrero?

El depósito corresponde a la acumulación de tres bimestres

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó que el pago de febrero de 2026 será triple para ciertos beneficiarios de la Beca Rita Cetina, debido a retrasos administrativos en la entrega de tarjetas bancarias y a la incorporación de alumnos de nuevo ingreso al programa.

En términos prácticos, el depósito de febrero permitirá regularizar pagos pendientes correspondientes a tres bimestres completos: septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026. De esta forma, las familias no perderán el apoyo económico pese a no haber recibido los recursos en meses anteriores.

¿Quiénes son los estudiantes que reciben triple pago?

De acuerdo con la información oficial, el pago triple aplica para dos grupos claramente identificados:

1. Estudiantes registrados en septiembre de 2025 que no tenían tarjeta. Son alumnos que completaron su registro a la beca desde septiembre de 2025, pero que no habían recibido la tarjeta del Banco del Bienestar sino hasta enero de 2026. Al no contar con el medio de pago, los depósitos no se realizaron en su momento, por lo que ahora se les entregará el monto acumulado de tres bimestres.

2. Alumnos de nuevo ingreso a secundaria. También recibirán pago triple las familias con hijas o hijos que iniciaron la secundaria y que recibieron su tarjeta bancaria en enero de 2026. En estos casos, el depósito permitirá que los beneficiarios queden al corriente con los apoyos del inicio del ciclo escolar.

Beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán en febrero de 2026 un pago triple de hasta 5 mil 700 pesos, correspondiente a la acumulación de tres bimestres, el cual será depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero depositan con el pago triple?

La Beca Rita Cetina otorga de manera regular:

Mil 900 pesos por bimestre por estudiante.

700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en secundaria dentro de la misma familia.

Por ello, cuando se acumulan tres bimestres, el monto base asciende a 5 mil 700 pesos, aunque puede ser mayor en hogares con más de un estudiante beneficiario.

¿Dónde se reflejará el depósito de febrero?

La Coordinación Nacional de Becas reiteró que todo el dinero se deposita exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a las familias. No existen pagos en efectivo ni transferencias a otras cuentas bancarias.

Además, los depósitos se realizan conforme a un calendario alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido del tutor. El calendario oficial será difundido por las autoridades federales y por el titular del programa, Julio León, a través de los canales del Gobierno de México.

¿Cuál es el objetivo de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un apoyo universal dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas, cuyo propósito principal es evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos. El programa busca apoyar a las familias con gastos esenciales como útiles, transporte y alimentación, especialmente en los niveles de secundaria y, a partir de 2026, también en primaria.

Lo que debes saber:

En febrero de 2026 habrá pago triple de la Beca Rita Cetina.

Aplica para estudiantes registrados en 2025 sin tarjeta y para alumnos de nuevo ingreso.

El monto acumulado será de al menos 5 mil 700 pesos .

El depósito caerá en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este pago extraordinario permitirá que miles de familias comiencen el año escolar sin adeudos y con el apoyo completo del programa federal.