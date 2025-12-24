México

Beca Rita Cetina: ¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios de este apoyo en 2026?

Además de estudiantes de secundaria, el programa incorporará a alumnos de primaria, con montos diferenciados y un esquema de apoyo por familia

Además de estudiantes de secundaria, el programa incorporará a alumnos de primaria, con montos diferenciados y un esquema de apoyo por familia

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se prepara para una de sus transformaciones más relevantes desde su creación. A partir de 2026, este apoyo económico federal no solo mantendrá su cobertura para estudiantes de secundaria pública, sino que incorporará por primera vez a niñas y niños de primaria pública, lo que ampliará de manera significativa el número de familias beneficiadas en todo el país.

Esta expansión responde a la estrategia de fortalecer la permanencia escolar desde las primeras etapas de la educación básica, en un contexto donde los factores económicos continúan siendo una de las principales causas de abandono escolar.

La principal novedad: primaria pública se suma en 2026

Hasta ahora, la Beca Rita Cetina estaba dirigida exclusivamente a estudiantes menores de edad inscritos en secundarias públicas. Sin embargo, a partir de enero de 2026, las familias con hijas e hijos en primarias públicas también podrán registrarse para recibir el apoyo económico.

Con esta medida, el programa avanza hacia un enfoque más integral de la educación básica, al reconocer que las necesidades económicas comienzan desde los primeros años de formación escolar. La incorporación de primaria no sustituye el apoyo a secundaria, sino que lo complementa y amplía.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ampliará su cobertura en 2026 al integrar por primera vez a estudiantes de primaria pública, además de mantener el apoyo para secundaria

¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios en 2026?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina en 2026 se dividirán en dos grandes grupos:

  • Estudiantes de secundaria pública, como ocurre desde 2025, con apoyo bimestral por familia.
  • Estudiantes de primaria pública, que se integran al programa como nuevos beneficiarios a partir de 2026.

En ambos casos, el esquema se mantiene por familia, no por estudiante individual. Esto significa que una familia puede recibir un monto base y apoyos adicionales si tiene más de un hijo inscrito en educación básica pública.

Montos del apoyo económico

La beca contempla montos diferenciados según el nivel educativo:

Para secundaria pública (vigente desde 2025):

  • Mil 900 pesos cada dos meses por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.
  • 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en este nivel.

Para primaria pública (nuevo en 2026):

  • 9 mil 500 pesos por familia, entregados en cinco pagos bimestrales a lo largo del ciclo escolar.

Este diseño busca equilibrar el apoyo económico según la etapa educativa y el número de estudiantes por hogar.

Registro y convocatorias en 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez será la encargada de emitir dos convocatorias nacionales durante 2026, con el objetivo de facilitar el registro y ampliar la cobertura del programa.

  • El registro para primaria pública iniciará en enero de 2026.
  • Secundaria pública mantendrá su proceso habitual de inscripción.
  • Las familias que ya cuentan con la beca no deberán registrarse nuevamente.

El trámite se realizará en línea mediante la plataforma oficial, utilizando la cuenta digital del padre, madre o tutor.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina ampliará su cobertura en 2026 al integrar por primera vez a estudiantes de primaria pública, además de mantener el apoyo para secundaria

Requisitos principales para acceder al apoyo

Para completar el registro, las familias deberán contar con la siguiente documentación:

Del padre, madre o tutor:

  • CURP
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
  • Correo electrónico y número de celular

Del estudiante:

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública

Un requisito indispensable es que el estudiante esté inscrito en una escuela pública; alumnos de instituciones privadas no son elegibles para este apoyo.

Un programa con enfoque preventivo

La ampliación de la Beca Rita Cetina refuerza su objetivo central: evitar la deserción escolar y garantizar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las aulas durante toda la educación básica. Al incluir a primaria pública, el programa busca intervenir de forma temprana en los hogares con mayores necesidades económicas.

Además, el legado de Rita Cetina —pionera en la promoción de la educación, especialmente para las mujeres— se mantiene vigente a través de una beca que apuesta por la equidad educativa y la transformación social.

En 2026, la Beca Rita Cetina marcará un antes y un después al integrar a estudiantes de primaria pública como nuevos beneficiarios, sin dejar de apoyar a secundaria. Con montos diferenciados, registro nacional y un esquema por familia, el programa se consolida como uno de los apoyos educativos más amplios en México, enfocado en garantizar el derecho a la educación desde los primeros años escolares.

