Resultados Melate, Revancha y Revanchita del domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 4178

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada domingo, la Lotería Nacional publicó los resultados del sorteo más reciente de Melate, Revancha y Revanchita del domingo 22 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Cómo jugar al Melate

Melate:

  • Sorteo: 4178.
  • Resultado: 05, 23, 24, 26, 47 y 50.
  • Adicional: 51.

Melate Revancha:

  • Sorteo: 4178.
  • Resultado: 04, 08, 19, 30, 44 y 49.

Melate Revanchita:

  • Sorteo: 4178.
  • Resultado: 04, 05, 09, 10, 17 y 33.

La Lotería Nacional realiza un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los ganadores del sorteo de Melate
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías más populares de todo México, muchas personas buscan distintas formas de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en saber cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este famoso juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

