PRI suspende actividades para salvaguardar a sus militantes, tras violencia en estados por la muerte de “El Mencho”

(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) suspendió las actividades laborales de este lunes 23 de febrero con el objetivo de asegurar y proteger a sus militantes.

Esto tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los capos más buscados por el gobierno mexicano y estadounidense, hecho que desencadenó bloqueos, quema de carros y negocios en distintas regiones del país por grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el partido, los estados donde se suspenderán las actividades son:

Baja California.

Baja California Sur.

Tamaulipas.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Nayarit.

Jalisco.

Aguascalientes.

Colima.

Guanajuato

Michoacán.

Estado de México.

Sinaloa.

Guerrero.

Veracruz.

Puebla.

Oaxaca.

Quintana Roo.

En su mensaje, el PRI explicó que su decisión está relacionada y “responde a un criterio de responsabilidad y prevención, anteponiendo la seguridad de nuestra militancia, simpatizantes y estructuras estatales”.

De acuerdo con el tricolor, se mantiene en comunicación con sus comités de las 32 entidades federativas de la República mexicana para darle seguimiento a la situación en cada región, “priorizando en todo momento la integridad y el bienestar de quienes forman parte de nuestra organización”. El partido notificará cuándo se reanudarán las actividades.

PRI destaca la participación de EEUU y lamenta la pérdida de elementos de las fuerzas armadas

El PRI destacó la importancia del respaldo del gobierno de Estados Unidos en el intercambio de información y el diseño de estrategias para fortalecer la defensa nacional y el combate al crimen organizado en México.

Secretario de la Defensa ‘se rompe’ al dar el pésame a las familias de militares asesinados en operativo contra El Mencho: “Cumplieron su misión” (Foto. Infobae México/ Joavni Pérez)

Según el partido, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reconocido este apoyo, considerándolo “esencial” en el marco de una responsabilidad compartida y respeto a la soberanía; “es indispensable para enfrentar amenazas que rebasan fronteras”.

Los líderes del PRI han hecho un reconocimiento expreso a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea por su compromiso con la seguridad y la estabilidad del país; por “su entrega y valentía merecen no solo el reconocimiento de la sociedad, sino también una estrategia clara, eficaz y bien coordinada que priorice su protección y la de la ciudadanía”.

El gobierno reporta estabilidad nacional luego de hechos violentos asociados al CJNG

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dirigió a la nación durante su conferencia de este lunes 20 de febrero de 2026, tras los disturbios ocurridos en varios estados, consecuencia de la muerte de Oseguera Cervantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma el compromiso diario de su gobierno con la seguridad y la paz en México, tras el operativo contra 'El Mencho'. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Sheinbaum Pardo aseguró que “el país se encuentra en calma y en paz”, subrayando la coordinación entre fuerzas federales y estatales para mantener el control y responder de inmediato a incidentes derivados del operativo contra el capo criminal.

La mandataria informó que las carreteras nacionales estaban liberadas y en caso de presentarse siniestros, la respuesta a cualquier eventualidad sería inmediata.