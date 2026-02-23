México

Por qué el liderazgo del CJNG recaería sobre una heredera, según Jesús Lemus

En entrevista con Infobae México, el periodista explicó que la viuda de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, sería el relevo al frente del cártel mexicano

Guardar
La familia Oseguera González (Fotoarte:
La familia Oseguera González (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

La estructura de poder dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) experimentará un cambio relevante luego de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo donde resultó herido el líder de la organización y posteriormente falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México.

Las autoridades informaron que durante el traslado, fallecieron otras dos personas que viajaban en calidad de detenidos junto a Nemesio.

Además, fueron arrestados 2 sujetos, y otros 4 presuntos miembros del CJNG quedaron abatidos en el enfrentamiento que tuvo como escenario Tapalpa, Jalisco.

Tras los hechos, Infobae México entrevistó al periodista enfocado en temas de seguridad, Jesús Lemus, quien sostuvo que el control de la organización recaería en Rosalinda González Valencia, viuda de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Rosalinda Gonzalez Valencia, viuda de
Rosalinda Gonzalez Valencia, viuda de "El Mencho", sería la nueva jefa del CJNG. Crédito: Especial

Esta perspectiva surge en medio de incertidumbre y rumores sobre los posibles movimientos internos en la cúpula criminal.

Durante la charla, Lemus descartó que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y Heraclio Vázquez, mejor conocido como “Tío Lako”, sean los sucesores naturales, y subrayó el peso de Rosalinda por diversos factores entre los que destaca el hecho de que es hermana de “Los Cuinis”.

El peso de Rosalinda González Valencia

Para Lemus, la figura con mayor respaldo y capacidad de unificación dentro del CJNG es Rosalinda González Valencia.

La describió como codirectora del cártel, con control sobre varias células y con lazos familiares directos con Abigael González Valencia, exlíder de “Los Cuinis”, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

Rosalinda Gonzalez Valencia y Nemesio
Rosalinda Gonzalez Valencia y Nemesio Oseguera formaron la alianza de sangre entre "Los Cuinis" y el CJNG.

La importancia de “Los Cuinis”, señaló Lemus, radica en que sin este grupo el CJNG perdería parte de su estructura financiera y operativa.

Además, Lemus considera que la permanencia de Rosalinda González Valencia permitiría mantener la unidad, ya que en caso de que otro tomara el control, como en el caso de “El Jardinero” se fragmentaría la organización.

“Si se queda Audias, se fracciona prácticamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero si sigue Rosalinda, se mantiene cohesionado”, afirmó el periodista.

Mujeres al frente del narcotráfico

La posible llegada de Rosalinda González Valencia al mando del CJNG la ubicaría entre las pocas mujeres que han liderado cárteles en México.

Lemus recordó los casos de Enedina Arellano Félix, quien encabezó el Cártel Arellano Félix, y Clara Elena Laborín Archuleta, quien estuvo al frente de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva.

De concretarse este relevo, González Valencia sería la tercera mujer en asumir un liderazgo de este nivel en el país.

El futuro inmediato del Cártel Jalisco Nueva Generación dependerá de los movimientos que se registren dentro de su cúpula, en especial de la forma en que la dirigencia pueda asumir el control total de la organización tras posibles relevos.

La manera en que la nueva jefatura logre consolidar su poder y mantener unidas las diferentes células que conforman la estructura interna será determinante para evitar fracturas, disputas o divisiones que podrían debilitar al grupo.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGLos CuinisRosalinda González ValenciaAbatidoCártel Jalisco Nueva GeneraciónJesús LemusNemesio Oseguera CervantesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 23 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 23 de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Petatlán

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero hoy: se

Kunno defiende a Ángela Aguilar y revela lo orgulloso que está de su amistad en La Casa de los Famosos

Tras la discusión con Eduardo Antonio, el influencer pidió que los concursantes no mencionen a personas ajenas al juego

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Turistas se resguardan en el Zoológico de Guadalajara tras activación del código rojo en Jalisco

Ante la ola de violencia en el estado, cientos de visitantes originarios de distintos estados permanecen en el zoológico sin poder regresar a sus hogares

Turistas se resguardan en el

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

A horas del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, las Fuerzas federales mantienen operativos de seguridad en todo el país

Tensión en México: fuerte operativo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tensión en México: fuerte operativo

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

De Tequila a la muerte de El Mencho: los cuatro golpes que las autoridades dieron al CJNG en 17 días

Asesinato del Mencho provocó más de 700 eventos violentos en el país, asegura Jesús Lemus

Familia de “El Mencho”: quiénes son los hijos, esposa y hermanos del líder del CJNG

Fotos de “El Mencho”: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del CJNG abatido

ENTRETENIMIENTO

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Kunno defiende a Ángela Aguilar y revela lo orgulloso que está de su amistad en La Casa de los Famosos

Luisito Comunica reacciona a la jornada de violencia en México: “Estoy con el corazón roto”

Estalla fuerte discusión entre Eduardo Antonio ‘El Divo’ y Kunno en La Casa de los Famosos

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

DEPORTES

SSP de Aguascalientes aclara que

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho