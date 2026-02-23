Por qué el liderazgo del CJNG recaería sobre una heredera, según Jesús Lemus

La familia Oseguera González (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

La estructura de poder dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) experimentará un cambio relevante luego de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo donde resultó herido el líder de la organización y posteriormente falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México.

Las autoridades informaron que durante el traslado, fallecieron otras dos personas que viajaban en calidad de detenidos junto a Nemesio.

Además, fueron arrestados 2 sujetos, y otros 4 presuntos miembros del CJNG quedaron abatidos en el enfrentamiento que tuvo como escenario Tapalpa, Jalisco.

Tras los hechos, Infobae México entrevistó al periodista enfocado en temas de seguridad, Jesús Lemus, quien sostuvo que el control de la organización recaería en Rosalinda González Valencia, viuda de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Rosalinda Gonzalez Valencia, viuda de "El Mencho", sería la nueva jefa del CJNG. Crédito: Especial

Esta perspectiva surge en medio de incertidumbre y rumores sobre los posibles movimientos internos en la cúpula criminal.

Durante la charla, Lemus descartó que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y Heraclio Vázquez, mejor conocido como “Tío Lako”, sean los sucesores naturales, y subrayó el peso de Rosalinda por diversos factores entre los que destaca el hecho de que es hermana de “Los Cuinis”.

El peso de Rosalinda González Valencia

Para Lemus, la figura con mayor respaldo y capacidad de unificación dentro del CJNG es Rosalinda González Valencia.

La describió como codirectora del cártel, con control sobre varias células y con lazos familiares directos con Abigael González Valencia, exlíder de “Los Cuinis”, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

Rosalinda Gonzalez Valencia y Nemesio Oseguera formaron la alianza de sangre entre "Los Cuinis" y el CJNG.

La importancia de “Los Cuinis”, señaló Lemus, radica en que sin este grupo el CJNG perdería parte de su estructura financiera y operativa.

Además, Lemus considera que la permanencia de Rosalinda González Valencia permitiría mantener la unidad, ya que en caso de que otro tomara el control, como en el caso de “El Jardinero” se fragmentaría la organización.

“Si se queda Audias, se fracciona prácticamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero si sigue Rosalinda, se mantiene cohesionado”, afirmó el periodista.

Mujeres al frente del narcotráfico

La posible llegada de Rosalinda González Valencia al mando del CJNG la ubicaría entre las pocas mujeres que han liderado cárteles en México.

Lemus recordó los casos de Enedina Arellano Félix, quien encabezó el Cártel Arellano Félix, y Clara Elena Laborín Archuleta, quien estuvo al frente de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva.

De concretarse este relevo, González Valencia sería la tercera mujer en asumir un liderazgo de este nivel en el país.

El futuro inmediato del Cártel Jalisco Nueva Generación dependerá de los movimientos que se registren dentro de su cúpula, en especial de la forma en que la dirigencia pueda asumir el control total de la organización tras posibles relevos.

La manera en que la nueva jefatura logre consolidar su poder y mantener unidas las diferentes células que conforman la estructura interna será determinante para evitar fracturas, disputas o divisiones que podrían debilitar al grupo.