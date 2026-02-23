“Me duele enormemente el corazón”: Ariadne Díaz alza la voz tras jornada violenta en Jalisco

La solidaridad y la esperanza predominan en el mensaje final de Ariadne Díaz hacia quienes enfrentan mayor exposición a la violencia. - Foto: Instagram / @ariadne_diaz

El abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detonó reacciones en distintos sectores del país. Tras los hechos registrados el domingo 22 de febrero, se reportaron episodios de violencia en Jalisco y otras zonas, lo que generó incertidumbre entre la población.

En ese contexto, la actriz Ariadne Díaz, reconocida por ser originaria de Puerto Vallarta, difundió un video en sus redes sociales para compartir su postura ante la situación. Su mensaje se sumó a las múltiples voces que han manifestado preocupación por el escenario que enfrenta la entidad.

Miles de personas vivieron momentos de angustia durante esa jornada. Desde su espacio digital, la intérprete decidió dirigirse a sus seguidores para expresar su sentir y enviar un mensaje de solidaridad.

Un mensaje de dolor e incertidumbre

La actriz publicó un mensaje en redes sociales donde externaba su sentir ante la crisis de violencia en Jalisco y en el país - (Instagram/@ariadne)

En el video, Ariadne Díaz reconoció sentirse rebasada ante la magnitud de los acontecimientos. “Me duele enormemente el corazón saber el valor de nuestro país, la belleza de nuestro país… y me duele enormemente que siempre haya esta nube de incertidumbre que tiene que ver con la violencia”, expresó.

La actriz hizo referencia al impacto que la violencia ha tenido en la vida cotidiana y al deseo de que el momento actual marque un punto de transformación. “Hoy más que nunca, me aferro a la fe de que esto sea el inicio de un cambio verdadero, porque nos merecemos vivir en paz”, afirmó.

También recordó experiencias del pasado y señaló que, a su consideración, la sociedad ya no está dispuesta a normalizar este tipo de escenarios.

Llamado a la responsabilidad y a la fe

Ariadne Díaz, actriz originaria de Puerto Vallarta, expresa su preocupación ante la ola de violencia en redes sociales. - . Foto: @ariadne

En su mensaje, la intérprete pidió actuar con prudencia ante la circulación de información. Subrayó la importancia de no difundir datos falsos y de compartir únicamente contenido verificado para evitar mayor confusión.

“Nos queda ser respetuosos y no compartir información falsa, compartir información real”, señaló, al insistir en la necesidad de mantener la comunicación clara en momentos de tensión.

Finalmente, envió un abrazo solidario a quienes se encuentran más expuestos a la violencia y expresó su deseo de que el país pueda atravesar esta etapa con fortaleza y esperanza.