Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Una inesperada emergencia médica convirtió a Manuel Mijares en el único protagonista del ‘Twor Amigos’ ante miles de fans en Jardines de México

El cantante recibirá el reconocimiento de MTV

Emmanuel confirmó este domingo que una crisis de vértigo lo obligó a ser hospitalizado momentos antes de presentarse junto a Mijares en Jardines de México, en Morelos, privándolo de participar en el concierto programado para el fin de semana.

La situación médica fue controlada en las horas siguientes y el artista dio la noticia esperada por sus seguidores: "Ya estoy bien... estoy saliendo del hospital“, informó, y agregó que su regreso a los escenarios será pronto. También expresó su agradecimiento por el apoyo recibido.

Mientras tanto, la ausencia de Emmanuel llevó a Manuel Mijares a asumir el espectáculo en solitario ante miles de asistentes, una tarea que el propio Emmanuel reconoció: “Amigo que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario... se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño”, declaró el intérprete de “La chica de humo”.

El cantante, de 70 años, detalló que el problema de salud surgió justo antes del show: “No pude salir yo con él porque en último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo”, y remarcó la imposibilidad física: “El vértigo anula completamente al personaje”.

No se han anunciado cambios en la agenda de conciertos; se prevé que Emmanuel retome las presentaciones tras su recuperación (Ocesa)

No se han anunciado modificaciones en las próximas fechas de la gira, por lo que se espera que la dupla retome sus actividades habituales una vez que Emmanuel complete su recuperación.

Una exitosa fórmula a dúo

Emmanuel y Mijares conforman uno de los duetos más reconocidos en la música pop en español. Ambos artistas cuentan con trayectorias independientes de gran éxito, pero desde 2013 unieron sus voces y talentos en el proyecto “Two’r Amigos”, una gira de conciertos que se ha consolidado como uno de los espectáculos más concurridos y aclamados en América Latina.

Emmanuel, nacido en México en 1955, es conocido por éxitos como “La chica de humo”, “Bella señora” y “Todo se derrumbó”. Su carrera se caracteriza por una voz potente y una propuesta musical que fusiona pop, balada y elementos de música latina.

Mijares, también mexicano, inició su carrera en los años ochenta y se hizo popular con canciones como “Para amarnos más”, “El privilegio de amar” y “Soldado del amor”. Su estilo romántico y su distintivo timbre vocal lo han colocado entre los intérpretes más queridos del público hispanoamericano.

Emmanuel agradece públicamente el apoyo recibido y reconoce la valentía de Mijares al continuar el concierto sin él (Foto: Instagram/@oficialmijares)

La amistad entre ambos artistas se remonta a décadas atrás, pero su alianza profesional tomó forma con “Two’r Amigos”, un espectáculo en el que alternan y fusionan sus repertorios, interpretan duetos y comparten anécdotas sobre sus carreras. Su química sobre el escenario y la conexión con el público han sido claves en el éxito del concepto, el cual ha recorrido escenarios en México, Latinoamérica y Estados Unidos, con múltiples presentaciones en recintos destacados.

El dueto Emmanuel & Mijares ha renovado el interés por la música pop de las décadas de los ochenta y noventa, acercando su legado a nuevas generaciones y consolidando su lugar como referentes de la música en español.

