Esta es la millonaria cantidad que pagará Canelo Álvarez para poder estudiar en la universidad en California

Tim Tszyu sorprende y sa su pronóstico de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (Jerome Miron-USA TODAY Sports// REUTERS)

Una costosa inversión educativa marca el inicio de una nueva etapa para el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ha decidido regresar a las aulas e inscribirse en la Universidad de San Diego. El deportista tapatío busca retomar los estudios que dejó en su juventud, en una institución privada ubicada en California.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es reconocido no solo por sus logros boxísticos, sino también por su incursión en los negocios, como su cadena de gasolineras Canelo Energy en Guadalajara. A sus 35 años, el boxeador se ha enfocado en fortalecer y expandir su patrimonio, convencido de que nunca es tarde para regresar a la escuela.

En su juventud, tomó la decisión de abandonar los estudios para dedicarse de lleno al mundo del boxeo profesional. Sin embargo, mantiene la convicción de retomar el camino académico, como lo anunció en sus redes sociales: “Nunca es tarde para empezar”, publicó el deportista, tras formalizar su ingreso a la universidad californiana, ciudad donde reside desde hace tiempo.

El boxeador Canelo Álvarez posa orgulloso con un letrero que anuncia el inicio de sus estudios universitarios, mostrando su compromiso con la educación. (IG/ @canelo)

¿Cuánto le costará retomar sus estudios?

Con su reincorporación al ámbito académico, Álvarez pretende perfeccionar sus capacidades administrativas y gestionar mejor sus empresas, impulsando una visión estratégica para consolidar su “imperio empresarial”. Para adaptarse a su exigente ritmo de entrenamientos y eventos deportivos, se prevé que realice un esquema de estudios remoto o híbrido, lo que le permitiría equilibrar el boxeo y la vida universitaria.

Entre los principales desembolsos resalta la colegiatura anual cercana a USD 62 mil, equivalente a cerca de un millón de pesos mexicanos, sin contar materiales y servicios estudiantiles. Así, la inversión total por año podría acercarse a los USD 80 mil, reflejando el compromiso del deportista con su formación y su futuro en los negocios.

Listado de gastos aproximados para Canelo Álvarez en la Universidad de San Diego:

Colegiatura anual: USD 62 mil (alrededor de 1 millón de pesos mexicanos)

USD 62 mil (alrededor de 1 millón de pesos mexicanos) Gastos complementarios: materiales, servicios académicos y tecnología

materiales, servicios académicos y tecnología Inversión total anual estimada: hasta USD 80 mil

Colegiatura anual: USD 62 mil (alrededor de 1 millón de pesos mexicanos)

USD 62 mil (alrededor de 1 millón de pesos mexicanos) Gastos complementarios: materiales, servicios académicos y tecnología

materiales, servicios académicos y tecnología Inversión total anual estimada: hasta USD 80 mil

La institución es una de las más solicitadas de la zona oeste de Estados Unidos. (San Diego State University)

Un ejemplo para México

La determinación de Canelo Álvarez de regresar a la universidad ha sido vista como ejemplo de perseverancia por parte de diversos sectores, especialmente entre jóvenes deportistas. El propio Álvarez compartió el anuncio a través de sus redes sociales y reiteró su convicción de que nunca es tarde para volver a empezar: “Nunca es tarde para empezar”, escribió.

El boxeador ha mencionado que busca adquirir conocimientos formales para fortalecer la administración de sus negocios —desde Canelo Energy hasta otras empresas—, apostando por la expansión y consolidación de su proyecto empresarial fuera del deporte.

La atención se centra en cómo Álvarez organizará su agenda para combinar la exigencia de los entrenamientos y combates de alto nivel con los estudios universitarios. Su plan contempla un modelo de educación flexible que le facilitaría avanzar en ambos frentes, manteniendo su carrera profesional y preparándose para nuevos retos empresariales.