Reportera busca prisión para Eduardo Yáñez por supuesto robo; juez podría ordenar arresto si falta a audiencia

Eduardo Yáñez fue visto en una iglesia cristiana un día antes de agredir a una reportera en una alfombra roja de Ciudad de México. (@TuTiaSandra, En Shock)

Un juez de la Ciudad de México analiza la petición de prisión preventiva contra Eduardo Yáñez tras la denuncia por robo calificado interpuesta por la reportera Patricia Cuevas, quien exige que el actor sea ingresado al Reclusorio Sur luego de un altercado ocurrido hace casi dos años en una ceremonia de premiación.

La defensa de Cuevas sostuvo que existen videos y testigos que prueban el apoderamiento ilegítimo de un celular. Además, buscan que el proceso avance hasta ver a Yáñez tras las rejas.

Abogados de Patricia Cuevas buscan prisión preventiva para Yáñez

Durante su encuentro con la prensa, los representantes legales de Patricia Cuevas subrayaron que la intención es que Eduardo Yáñez enfrente el proceso desde prisión.

Eduardo Yáñez - Foto: Unicable

“Ya hubo el dolo, ya hubo la conducta ilícita de apoderarte de algo que no es tuyo”, afirmó su equipo legal y añadió:

“Estamos pidiendo como asesores de la periodista Patricia que él ingrese al reclusorio por el delito de robo calificado. Sí se podría dar, pero eso lo va a señalar el juzgador”.

Los litigantes rechazaron que la devolución del teléfono anule el delito:

“No puede anteponerse como defensa decir: ‘Te lo robé, pero quería devolvértelo’. Si no, cualquiera podría quedarse con algo y devolverlo solo si lo descubren”.

Eduardo Yáñez y su defensa niegan intención de robo

Por su parte, Eduardo Yáñez defendió su versión de los hechos y se dijo sorprendido por el avance penal del caso.

Eduardo Yañez. (Infobae)

“¿Para qué chingad*s me voy a robar el teléfono de alguien?”, declara ante reporteros.

Su abogado sostuvo que la audiencia fue suspendida para garantizar una defensa adecuada: “No sabemos quién nos imputa, cuándo, dónde. Esta defensa suspendió audiencia para tener una defensa técnica y adecuada”.

Yáñez insistió en que el incidente fue accidental y que se ha magnificado el conflicto:

Eduardo Yáñez le arrebató el celular a una reportera que le cuestionó si había adoptado el cristianismo. El incidente ocurrió durante los premios Grandeza Hispana, en CDMX. (@eduardoyanezofc, TVyNovelas)

“Ella tiene derecho a decir lo que crea que fue. Yo diré mi parte. Hubo una persecución, me pegó con el teléfono en la cara. Lo agarré, se lo devolví y no lo quiso recibir. Esa es la verdad”.

El actor cuestiona la atención judicial al caso: “El sistema está perdiendo el tiempo. Hay un chorro de delincuentes desaparecidos, niños, niñas. El problema en el país está mucho más grave como para estar perdiendo el tiempo con esto”.

El incidente y las pruebas en disputa

La confrontación entre Yáñez y Cuevas tiene origen tras una premiación en la Ciudad de México. La reportera lo acusa de haberla agredido y de haberse apropiado de su celular.

El actor aseguró hace un tiempo que el altercado fue resultado del desorden entre prensa y organización, y que no hubo dolo:

“Me venía picando con el teléfono, agarré el teléfono y se rompió su palito, me quedé con el teléfono en mis manos, seguí mi camino y se lo mandé a dejar afuera”.

El equipo legal de Cuevas sostuvo que existen videos y testigos del momento.

(Foto: Instagram / @conpermisotv)

“Recuerdo perfectamente las palabras de Eduardo en el momento que me quitó mi celular. Le dije: ‘Devuélvemelo o te voy a demandar’. Él muy retador me dijo: ‘Demándame, que tengas buena suerte porque credibilidad no tienes’”, afirmó Cuevas.

Según la defensa de la periodista, el juez habría señalado que si el actor no comparece, podrá ser considerado prófugo.

La audiencia clave será el próximo 7 de mayo, donde se determinará si el proceso avanza con Yáñez privado de su libertad.