De huellas dactilares hasta el ADN, así se comprueba la identidad de “El Mencho”

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por el narco de origen michoacano. (DEA)

Luego de que autoridades mexicanas abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” tras un enfrentamiento en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y posteriormente lo trasladaran a la Ciudad de México, el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) deberá de pasar por un proceso de identificación.

La comprobación de identidad en casos de alto perfil se realiza mediante cotejo de huellas dactilares y análisis de ADN, apoyados en bancos de datos nacionales como los registrados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según reportes del medio Aristegui noticias, la tarde de este domingo 22 de febrero arribó una camioneta forense a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada sobre Paseo de la Reforma. En esa unidad, presuntamente iban los abatidos del enfrentamiento en Tapalpa, entre los que estaría “El Mencho”.

Cotejo de huellas dactilares: la primera línea de identificación

El método más empleado para la identificación en México es la dactiloscopía.

El INE posee la base de datos de huellas dactilares más grande del país, lo que permitiría a la Fiscalía General de la República (FGR) comparar registros de manera sistemática.

Según informes oficiales de instituciones, el cotejo de huellas se realiza mediante el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS), que ha permitido confirmar la identidad de miles de personas en los últimos años.

Este proceso se emplea prioritariamente cuando existen restos humanos en estado reciente o cuando un detenido debe ser plenamente identificado.

Los hechos suceden tras la violencia en Jalisco,la cual derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (X/@factor4noticias)

Las autoridades precisan que el análisis de huellas dactilares es una herramienta eficaz, aunque presenta limitaciones si los cuerpos presentan daños severos o se encuentran en estado avanzado de descomposición.

Por esa razón, la dactiloscopía se complementa con otras técnicas forenses para asegurar la robustez del proceso.

Además, Nemesio fue encarcelado en el año 1992 en Estados Unidos, por lo que el país vecino podría tener las huellas del narcotraficante recién abatido.

El análisis de ADN y los bancos genéticos

Ante escenarios donde las huellas dactilares no son viables, el análisis genético se convierte en el método central, con bases de datos que se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, y permiten comparar perfiles genéticos obtenidos en investigaciones con los registros existentes.

Según reportes, la obtención de muestras de ADN se realiza bajo estricta cadena de custodia y debe cumplir estándares internacionales.

El resultado de la confronta genética debe ser validado por dictamen pericial y, en caso de coincidencia positiva, requiere autorización judicial para liberar la identidad, según lo establece la legislación vigente.

Esta metodología asegura que la identidad de individuos como “El Mencho” pueda ser comprobada incluso en condiciones complejas, como restos óseos o fragmentos corporales.

Protocolos oficiales

De acuerdo con reportes, los procedimientos de identificación en México se rigen por protocolos interinstitucionales, auditorías de protección de datos y control judicial.

La integración de tecnologías como escáneres portátiles de huellas y laboratorios de genética forense ha permitido reducir los tiempos de respuesta y aumentar la certeza en procesos de identificación, especialmente en casos de delincuentes de alto perfil donde la verificación de identidad tiene implicaciones legales y de seguridad nacional.

La identificación de “El Mencho” o de cualquier otro individuo bajo investigación federal depende de la aplicación rigurosa y coordinada de estos procedimientos científicos, que garantizan tanto la fiabilidad de los resultados como la protección de los derechos de las personas involucradas.