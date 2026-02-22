México

Tras muerte de “El Mencho”, se suspenden clases este lunes en todos los niveles educativos de Nayarit

La Secretaria de Educación informó que esta medida preventiva busca priorizar la seguridad de la comunidad escolar en el contexto de múltiples bloqueos y disturbios

Debido a los hechos de violencia registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, las autoridades educativas de Nayarit anunciaron que se suspenden las clases este el lunes 23 de febrero en todos los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior de la entidad.

A través de un comunicado, la Secretaria de Educación puntualizó que esta medida preventiva busca garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes, personal docente y administrativo, en atención a las instrucciones del Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Además, exhortaron a madres, padres de familia y tutores a mantenerse informados de manera oportuna sobre la reanudación de actividades académicas.

La decisión se tomó en medio de la incertidumbre causada por la reacción de grupos delictivos tras la operación de seguridad que terminó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Abaten a “El Mencho”

Según reportes de medios nacionales, fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, durante un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, este domingo 22 de febrero de 2026. El capo, considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, era señalado como máximo líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

La información preliminar indica que tras la operación se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos de Jalisco y en estados vecinos, lo que generó una rápida propagación de la violencia y una respuesta de las autoridades para contener los disturbios.

La suspensión de clases obedece al clima de inseguridad reportado en algunas zonas de Nayarit, derivado de estos hechos de violencia. Las autoridades educativas locales señalaron que este lunes se reevaluará la situación para tomar decisiones sobre el reinicio de actividades académicas.

La operación y la muerte de “El Mencho” representan un golpe significativo a la estructura del CJNG, aunque también han provocado una escalada de violencia en varias entidades del país en las últimas horas.

