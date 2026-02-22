Presupuesto Participativo 2026-2027: requisitos y pasos para registrar tu proyecto en CDMX

El IECM invita a ciudadanía, niñas, niños y adolescentes a inscribir propuestas hasta el 24 de febrero

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantiene abierto el registro de proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, mecanismo que permite a la ciudadanía decidir sobre el destino de recursos públicos en sus comunidades. El plazo para inscribir propuestas vence a las 18:00 horas del martes 24 de febrero, según lo establecido por el organismo.

¿Qué es el Presupuesto Participativo?

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los habitantes de la Ciudad de México decidir en qué se invierte una parte de los recursos públicos de su comunidad. Según el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), este instrumento tiene como objetivo fortalecer el desarrollo comunitario, fomentar la convivencia y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

El artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana establece que los proyectos presentados deben enfocarse en estos fines y no pueden suplir obligaciones legales de las alcaldías.

La Convocatoria del Presupuesto Participativo 2026-2027 ya está abierta. Acércate al IECM y recibe orientación para registrar tu proyecto.

¿Cómo se puede registrar un proyecto?

El registro de propuestas para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 permanecerá abierto hasta las 18:00 horas del martes 24 de febrero. El IECM informó que las personas interesadas pueden presentar sus proyectos de dos maneras: en línea, mediante el Sistema de Registro de Proyectos (SIPROE), o de forma presencial en las Direcciones Distritales correspondientes a la Unidad Territorial donde se busca implementar la iniciativa.

El horario para el registro presencial es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas. Para completar el trámite, es necesario proporcionar nombre completo, domicilio, Unidad Territorial, edad, género, pertenencia a grupos de atención prioritaria, número telefónico, correo electrónico y una contraseña para el sistema.

¿Quiénes pueden presentar proyectos?

De acuerdo con el IECM, pueden registrar propuestas personas ciudadanas, vecinas u originarias de la Ciudad de México, incluyendo niñas, niños y adolescentes. La convocatoria también está abierta para quienes residen en el extranjero, personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, así como personas en prisión preventiva.

La sentencia TECDMX-JEL-2/2026 establece que los participantes solo pueden registrar proyectos en la Unidad Territorial donde viven, salvo quienes viven fuera del país o se encuentran en prisión preventiva, quienes podrán elegir la zona de su preferencia.

Del 25 de enero al 24 de febrero de 2026 podrán registrarse los proyectos de manera digital y presencial

¿Cómo se eligen los proyectos?

Cada Alcaldía formó un Órgano Dictaminador (ODA) encargado de evaluar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de los proyectos. Además, se analiza el impacto comunitario y público de cada propuesta.

El 9 de marzo el IECM dará a conocer la lista de proyectos registrados con su folio en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, los estrados de las Direcciones Distritales, oficinas centrales y redes sociales institucionales. Posteriormente, la ciudadanía podrá votar por las iniciativas de su preferencia, definiendo así el destino de los recursos.

¿A quién beneficia el Presupuesto Participativo?

El Presupuesto Participativo busca beneficiar directamente a las comunidades locales, promoviendo mejoras en infraestructura, servicios y espacios públicos, así como en actividades que fortalezcan la convivencia y la solidaridad.

Este mecanismo permite que los recursos públicos respondan a las necesidades y prioridades definidas por quienes habitan cada zona de la capital.