Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

La peridoista aseguró que ‘El Muñeco’ fue un buen padre, pero ‘no se portó bien´al final de sus días

Pati Chapoy explota contra Daniel
Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno por no dejar su testamento en orden.

La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, sorprendió al público al expresar su molestia hacia Daniel Bisogno por no haber dejado asegurada a su hija en su testamento, justo cuando se cumple el primer aniversario de la muerte del conductor. 

Las declaraciones surgieron en un video publicado el sábado 21 de febrero en la cuenta oficial de Instagram del programa, donde Chapoy abordó de manera directa el tema de la herencia y el futuro de Michaela Bisogno, hija del presentador.

Pati Chapoy cuestiona la decisión de Daniel Bisogno

En el mensaje difundido a través de la red social, Pati Chapoy reconoció el papel de Daniel Bisogno como padre, pero fue enfática al señalar la falta de previsión del conductor respecto a la seguridad legal y financiera de su hija.

Daniel Bisogno fue un buen padre, pero no se portó bien al último porque no hizo el testamento para su hija, para Michaela Bisogno. Pero si algo le quiero decir en este momento a Daniel es que... espero que esté en paz, que esté tranquilo, porque aquí seguiremos cuidando a Michaela Bisogno”, declaró la periodista en el video publicado por Ventaneando.

Pati Chapoy cuestiona la decisión
Pati Chapoy cuestiona la decisión de Daniel Bisogno

La postura de la directora del programa se enmarca dentro de las actividades conmemorativas por el primer aniversario luctuoso del conductor, conocido como “El Muñeco”, quien falleció en 2025. 

Homenaje en Ventaneando: recuerdos y anécdotas

Durante la transmisión especial, el equipo de Ventaneando compartió recuerdos, anécdotas y fragmentos de conversaciones con Daniel Bisogno que evidencian la huella que dejó en la televisión de espectáculos en México. En el inicio del programa, Pati Chapoy comentó:

“Bienvenidos a esta transmisión en vivo del canal de YouTube. Este día es muy especial porque estamos recordando a Daniel Bisogno, quien el día de mañana cumpliría un año de habernos dejado. Físicamente, pero tenemos en la memoria un montón de recuerdos, muy buenos recuerdos, otros no tan buenos, porque yo le ponía unas buenas porque llegaba tarde. En fin”.

La emisión reunió a figuras clave como Pedro SolaRicky ManjarrezLinette PuenteRosario Murrieta y Monserrat, quienes compartieron vivencias y el impacto de la muerte de su colega. El especial también incluyó la participación de excolaboradores, como Atala Sarmiento, quien fue recordada con fotos y videos durante el programa.

Pati Chapoy recuerda a Daniel
Pati Chapoy recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte y Atala Sarmiento se hace 'presente': "Tenía miedo de morir"

El legado de Daniel Bisogno

La figura de Daniel Bisogno se consolidó en la televisión mexicana por su estilo directo y su sentido del humor. Ventaneando destacó que el conductor era reconocido por su ingenio y carisma en pantalla, mientras que tras bambalinas era una persona serena y ecuánime. Ricky Manjarrez lo describió como “dicharachero, muy bromista”, en contraste con su actitud fuera de cámaras.

Entre los recuerdos más significativos, Pedro Sola relató la llegada de Bisogno al programa: “Yo he ido varias veces a Azteca porque quiero ir a hablar con la señora Chapoy, pero no me dejan pasar”, evocando cómo el conductor se integró al equipo tras ser presentado por Sola a Pati Chapoy.

Durante el homenaje, los presentadores recordaron que Daniel Bisogno había manifestado en distintas ocasiones su temor a la muerte, lo que ahora adquiere un nuevo significado para su círculo cercano. “Tenía miedo de morir”, mencionaron los conductores, citando conversaciones privadas.

Testamento y seguridad de Michaela Bisogno

El tema del testamento tomó relevancia en el contexto del aniversario. Pati Chapoy lamentó públicamente que Daniel Bisogno no haya dejado resuelta la situación legal de su hija, destacando la importancia de prever el futuro de los hijos ante cualquier eventualidad. 

Testamento y seguridad de Michaela
Testamento y seguridad de Michaela Bisogno

Ventaneando reportó que el equipo y la familia del conductor se mantienen atentos al bienestar de Michaela Bisogno, quien quedó al resguardo de allegados y amigos tras la muerte de su padre.

La emisión especial reiteró el compromiso del programa y de sus integrantes con la memoria de Daniel Bisogno y el cuidado de su hija. “Aquí seguiremos cuidando a Michaela Bisogno”, concluyó Pati Chapoy en su declaración.

