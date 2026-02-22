México

Claudia Sheinbaum da banderazo de construcción a uno de los hospitales más grandes que tendrá México

La mandataria recordó que para 2030 la Cuarta Transformación planea crear 12 mil nuevas camas médicas

Este 21 de febrero de 2026, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el inicio de la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Saltillo, uno de los proyectos hospitalarios más ambiciosos del país. Esta obra, liderada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), promete transformar la atención médica en la región norte, beneficiando a más de 2.5 millones de personas afiliadas.

El nuevo hospital contará con 560 camas, distribuidas entre hospitalización y servicios críticos, y se convertirá en uno de los centros de salud más grandes del país.

Así será el Hospital Regional en Saltillo

La presidenta detalló que el hospital incluirá 260 camas de hospitalización y 300 para servicios como urgencias, cuidados intensivos, neonatología, pediatría y atención a adultos. Además, dispondrá de nueve quirófanos y 49 especialidades médicas, lo que lo posiciona como un referente nacional en atención especializada.

Entre los servicios destacados se encuentran:

  • 18 sillones de hemodiálisis y 10 para diálisis ambulatoria.
  • Seis espacios destinados a quimioterapia.
  • Una sala de hemodinamia, crucial para la atención de problemas cardíacos.
  • Clínicas especializadas en heridas, estomas, pie diabético y manejo del dolor.
  • Equipamiento de última generación: tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, Rayos X y ultrasonido.

El hospital contará con 2,063 trabajadores del IMSS, incluyendo personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá a su cargo la construcción, garantizando un avance eficiente de la obra.

Expansión de la infraestructura médica y educativa

Durante el evento, Sheinbaum recordó que el IMSS atiende a más del 50 % de la población mexicana y que, tras un periodo de bajo crecimiento en el número de camas hospitalarias, el actual gobierno impulsa una expansión sin precedentes. La meta: 12 mil nuevas camas hospitalarias para 2030.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció la próxima inauguración de dos Unidades de Medicina Familiar en Cortijo y Santa Bárbara, así como la transformación de hospitales en San Buenaventura y Matamoros en instalaciones propias del Seguro Social. También destacó la apertura de 51 Centros de Educación y Cuidado Infantil en Coahuila.

En materia educativa, Sheinbaum confirmó la construcción de nuevas preparatorias bajo el modelo del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana y un nuevo edificio para el CBTIS No. 97 de Saltillo. El objetivo es ofrecer 150 mil nuevos lugares de Educación Media Superior durante el año.

Tren Saltillo-Nuevo Laredo y desarrollo regional

La visita de la presidenta incluyó la revisión de los avances en la obra del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, un proyecto que conectará a la región con Monterrey y la Ciudad de México antes de finalizar el sexenio. Sheinbaum adelantó que el tramo Ciudad de México-Querétaro ya muestra avances importantes y que la licitación para los tramos faltantes está en marcha.

El tren se perfila como un motor de desarrollo regional, facilitando la movilidad y potenciando la economía local.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, resaltó que la construcción del hospital responde a una demanda histórica de la población. Recordó que Coahuila es la entidad con mayor proporción de derechohabientes del IMSS en México, con el 70 % de la población afiliada.

