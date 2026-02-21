“Soy Frankelda”, la primera cinta mexicana en stop-motion, llega a plataformas y se gana el reconocimiento de Guillermo del Toro

La aclamada cinta de los hermanos Ambriz recibió el apoyo y la mentoría de Guillermo del Toro, quien la reconoce como un proyecto histórico que marca un antes y un después en la animación mexicana. (Jesús Tovar Sosa / Infobae)

El cine de animación mexicano vive un momento histórico con la llegada de “Soy Frankelda” a plataformas digitales. Esta película, dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, se consolida como la primera producción nacional realizada completamente en stop-motion, una técnica que exige dedicación minuciosa y creatividad artesanal.

El filme, producido por el estudio Cinema Fantasma, ha logrado trascender fronteras tras el anuncio de su próxima adición al catálogo de Netflix y captar la atención tanto del público como de especialistas en animación.

El filme, dirigido por los hermanos Ambriz y producido por Cinema Fantasma, lleva el cine de animación mexicano a plataformas como Netflix. (X/ @NetflixLAT)

El impacto de “Soy Frankelda” se ha reflejado en su éxito de taquilla, su participación en festivales internacionales y, sobre todo, en el reconocimiento de figuras como Guillermo del Toro, quien ha calificado la cinta como un hito para la industria nacional.

Un proceso artesanal que marcó la diferencia

“Soy Frankelda” destaca por la dedicación puesta en cada etapa de su producción. Los hermanos Ambriz y su equipo invirtieron años en la creación de marionetas, escenarios y secuencias cuadro por cuadro, logrando resultados visuales únicos para la audiencia.

Más de 140 marionetas y 50 sets fueron elaborados especialmente para el proyecto.

El proceso requirió tres años de trabajo artesanal , cuidando cada detalle para lograr una atmósfera gótica y fantástica.

El respaldo creativo de Guillermo del Toro, quien participó como mentor, enriqueció la visión y el acabado final del filme.

El proceso creativo de “Soy Frankelda” incluyó la construcción de más de 140 marionetas y 50 sets, mostrando su complejidad artesanal. (X/ @agni_pop)

Este esfuerzo artesanal posiciona a “Soy Frankelda” como una referencia en la animación latinoamericana y un caso de éxito para el stop-motion realizado en México.

Éxito en festivales y taquilla nacional

La cinta no sólo fue bien recibida por la crítica, sino que también obtuvo el respaldo del público en salas de cine y festivales internacionales. Su estreno marcó un precedente para futuras producciones mexicanas en el género animado.

Alcanzó más de 820 mil espectadores en cines y superó en taquilla a producciones internacionales de anime.

Fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el prestigioso Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia.

Obtuvo nominaciones en los Premios Annie, considerados los “Oscar de la animación”, en la categoría de Mejor Largometraje Independiente.

“Soy Frankelda” superó los 820 mil espectadores en cines, convirtiéndose en un éxito de taquilla frente a producciones internacionales. Foto: (Facebook)

Estos logros confirman que la animación mexicana puede competir en el mercado internacional y posicionarse como referente del género.

Reconocimiento y futuro para la animación mexicana

La llegada del filme a plataformas digitales representa un paso más en la internacionalización del cine animado nacional, facilitando el acceso a nuevas audiencias y consolidando la reputación del talento mexicano.

El reconocimiento de Guillermo del Toro ha sido clave para legitimar el proyecto ante la industria global.

La película combina elementos de fantasía gótica, romance y folclore mexicano, explorando temas universales desde una perspectiva local.

El respaldo del reconocido cineasta Guillermo del Toro aportó valor artístico y legitimidad internacional a “Soy Frankelda”. Crédito: X/@cinemafantasma @ambrizbrothers

De esta manera, con su éxito y estreno digital, “Soy Frankelda” se convierte en un emblema del esfuerzo creativo nacional, inspirando a nuevas generaciones de animadores y reafirmando el potencial del cine mexicano en la escena internacional.