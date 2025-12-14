México

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

La participación de figuras legendarias del doblaje aporta profundidad y carisma a la historia que está conquistando a la audiencia en streaming

Los directores Roy y Arturo
Los directores Roy y Arturo Ambriz también prestaron su voz a los personajes de "Soy Frankelda" (X/ @CinemaFantasma)

El estreno de Soy Frankelda en streaming el 12 de diciembre de 2025 marcó un momento histórico para la animación nacional, ya que se trata de la primera película mexicana animada en stop‑motion, por lo cual el hecho se convirtió en un logro técnico y artístico que posiciona al país dentro del mapa internacional del cine animado.

La película, creada por los hermanos Roy y Arturo Ambriz bajo el sello de Cinema Fantasma, no sólo destaca por su impecable técnica en stop‑motion, sino también por el talento detrás de las voces que dan vida a sus personajes.

El elenco reúne a figuras emblemáticas del doblaje latinoamericano, con trayectorias que abarcan desde clásicos animados hasta producciones contemporáneas. Además, son los responsables de transmitir la atmósfera gótica, fantástica y profundamente emocional del universo de Frankelda.

Cinema Fantasma celebró a través
Cinema Fantasma celebró a través de sus redes el estreno de Soy Frankelda en la plataforma HBO Max. (X/ @CinemaFantasma)

Las voces principales en “Soy Frankelda”

Las voces elegidas aportan matices, emociones e identidad a cada figura del relato, desde la determinación y creatividad de Frankelda hasta la majestuosidad oscura de Herneval.

Estas son las voces que se encuentran detrás de los personajes que han conquistado al público:

Francisca Imelda / Frankelda

  • Mireya Mendoza (Tiana en La princesa y el sapo, la voz recurrente de Margot Robbie en cine y Astrid en Cómo entrenar a tu dragón)
  • Versión infantil (Francisquita): Habana Zoé

Príncipe Herneval

  • Voz principal: Arturo Mercado Jr. (Woody en Toy Story, Mickey Mouse en producciones recientes y Tom Cruise en la saga Misión: Imposible)
  • Voz cantada: Luis Leonardo Suárez
  • Versión infantil (Hernevalito): Juan Pablo Monterrubio

Abuela / Totolina:

  • Magda Giner (Lois en Malcolm el de en medio, Zim en Invasor Zim y la Reina Beryl en Sailor Moon)
  • Voz cantada: Anahí Allué

Procustes: Luis Leonardo Suárez (La Rana Kermit en múltiples producciones, la voz recurrente de Evan Peters y Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel)

Rey Ficturo: Beto Castillo (Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, Maui en Moana y Luke Skywalker de Star Wars)

Reina Veritena: Gaby Cárdenas (Cangu en la franquicia de Winnie Pooh y Laurel Lightfoot en Onward)

Mitélitas: Idzi Dutkiewicz (Tony Stark/Iron-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, Dominic Toretto en la saga Rápidos y Furiosos y Estoico en Cómo entrenar a tu dragón)

Mireya Mendoza y Arturo Mercado
Mireya Mendoza y Arturo Mercado Jr. prestan su voz a los personajes protagonistas en "Soy Frankelda", Francisca Imelda y Herneval. (Cinépolis Distribución)

Personajes secundarios en “Soy Frankelda” con voces de trayectoria

El elenco secundario de Soy Frankelda además reúne a un grupo de actores con una trayectoria destacada dentro del doblaje latinoamericano.

Entre ellos se encuentran Carlos Segundo, Karla Falcón, Laura Torres, Sergio Carranza, Jesse Conde, Blas García e incluso los hermanos Ambriz participan en pequeños roles.

Jesse Conde, legendario actor que
Jesse Conde, legendario actor que ha prestado su voz a personajes como el Duende Verde, tiene una participación en "Soy Frankelda". Crédito: X/ @conde_jesse

Gracias a este conjunto de intérpretes, la película logra un universo sonoro complejo, expresivo y profundamente inmersivo, que complementa a la perfección el trabajo visual del stop‑motion.

Un elenco que impulsa la animación mexicana

En este sentido, el reparto de Soy Frankelda demuestra la fuerza del doblaje en México y su capacidad para elevar una producción animada a un nivel internacional. Cada actor aporta una interpretación que enriquece la narrativa.

Los hermanos Ambriz posan para
Los hermanos Ambriz posan para una foto con la actriz y directora Mireya Mendoza en un evento de alfombra roja para la película "Soy Frankelda" en el Festival de Cine de Morelia. (Foto AP/Berenice Bautista)

La combinación de animación artesanal, diseño detallado y un elenco de voz de primer nivel convierte a Soy Frankelda en una obra que trasciende el género. Su llegada al streaming permite que más espectadores descubran el talento mexicano detrás de esta película.

