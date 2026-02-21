Obrero se vuelve viral al ayudar a joven a cruzar la calle en excavadora para comprar tortillas

La joven documentó el momento en que un trabajador la ayudó a cruzar la calle.

Una escena cotidiana terminó convirtiéndose en fenómeno viral y volvió a alimentar la narrativa del “México mágico” en redes sociales. Una joven identificada como Jade compartió en su cuenta de TikTok el momento en que un trabajador de obra la ayudó a cruzar una calle en plena pavimentación utilizando una excavadora, todo para que pudiera comprar tortillas.

En el video se observa a la joven salir de su domicilio y encontrarse con que el acceso hacia la tienda estaba bloqueado debido a trabajos de asfaltado. La maquinaria pesada y el material acumulado hacían imposible atravesar hacia la acera contraria por medios convencionales.

La escena acumuló miles de reproducciones y mensajes cargados de humor.

Ante la situación, Jade decidió acercarse al operador de la máquina para solicitarle apoyo. En la grabación se escucha claramente cuando le dice: “Señor, un favor, me haría el favor de comprarme unas tortillas”. Lejos de ignorar la petición, el trabajador encendió la excavadora y acercó la pala al nivel del suelo para que la joven pudiera subirse. De esa manera, la trasladó por encima del tramo en construcción hasta el otro extremo de la calle.

El clip no terminó ahí. Más adelante, en una segunda publicación, se aprecia que el mismo procedimiento se repitió, esta vez para que la joven regresara a su casa con las tortillas en mano. El improvisado “servicio de transporte” generó una avalancha de reacciones y comentarios en redes sociales.

Entre las respuestas de los usuarios destacaron frases como: “ahora pídele que te lleve a traer el refresco”, “Y le ofrecieron un taco al señor?”; “Yo no lo pedí , la segunda parte vino a mi jejejeje! Excelente servicio TikTok”; “nuevamente México superando a la IA”: “no manches que chido el señor”, “yo kiero un Uber así”; “mi México mágico”.

El episodio fue interpretado por muchos como una muestra de solidaridad espontánea y creatividad ante situaciones imprevistas. Otros lo tomaron con humor, resaltando la peculiaridad de utilizar maquinaria de construcción como medio de traslado improvisado.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y compartidos, consolidándose como uno de esos momentos que combinan cotidianidad, ingenio y sentido del humor colectivo. Más allá de la anécdota, la escena dejó en evidencia cómo situaciones simples pueden convertirse en tendencia nacional cuando conectan con la identidad y el imaginario popular.

Así, entre risas y comentarios ingeniosos, la historia de Jade y el obrero quedó registrada como otra postal viral que refuerza la idea de que en México siempre puede surgir una solución inesperada, incluso si implica cruzar la calle sobre la pala de una excavadora para no quedarse sin tortillas.