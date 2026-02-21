¡No sólo los jóvenes! Hombre de 42 años se vuelve viral por identificarse como dálmata y buscar “adopción” en México

Un video viral reavivó la conversación sobre esta identidad que no está reconocida como categoría clínica oficial.

En México, la palabra “therian” se colocó en el centro de la conversación digital tras la difusión de un video protagonizado por un hombre identificado como Pablo, de 42 años, quien asegura sentirse parcialmente como un perro dálmata. El contenido fue compartido por el creador digital Carlos Name y rápidamente acumuló miles de reproducciones en plataformas como TikTok.

De acuerdo con el material audiovisual, Pablo señaló que actualmente busca “adopción”, ya que la persona que lo acompaña y cuida no puede seguir atendiéndolo durante los momentos en los que asume esa identidad. El propio video expone que esta situación se relaciona con cuestiones de horario y disponibilidad. Hasta ahora, la única versión pública del caso proviene de lo mostrado por el influencer y de los testimonios atribuidos tanto a Pablo como a su cuidadora.

El caso difundido en TikTok desata debate nacional sobre identidad y redes sociales.

La historia detonó opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron la situación como una forma válida de expresión individual, otros la interpretaron como un exceso mediático o incluso como una puesta en escena. No obstante, no existe información oficial emitida por alguna autoridad que confirme o documente formalmente lo presentado en el video.

Tampoco se ha dado a conocer algún posicionamiento institucional o evaluación profesional que respalde el caso de manera clínica o legal. Por ello, todo lo que se sabe hasta el momento se basa únicamente en lo difundido en redes sociales.

Pero, ¿qué significa el término therian? Dentro de ciertos espacios digitales, esta palabra se utiliza para describir a personas que experimentan una identificación interna o simbólica con un animal no humano. No se trata de una transformación física ni de la creencia literal de haber dejado de ser humano, sino de una vivencia subjetiva vinculada con la identidad personal.

GRAFCAT8742. BARCELONA, 20/02/2026.- Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino, hace nueve años que forma parte de la comunidad 'therian', personas que aseguran identificarse con animales no humanos y actúan como tal, tapando sus rostros con máscaras, moviéndose a cuatro patas, saltando o reptando, un fenómeno que se ha hecho viral en redes sociales y que hoy y mañana reunirá en ciudades como Barcelona y Bilbao a los miembros de la comunidad. EFE/Enric Fontcuberta

Especialistas y estudios académicos revisados en torno al fenómeno señalan que la identidad therian no aparece catalogada como diagnóstico en manuales clínicos oficiales. Investigaciones de carácter cualitativo indican que quienes se identifican de esta manera mantienen claridad sobre su condición biológica humana y distinguen entre su experiencia interior y la realidad física.

El debate en torno al caso de Pablo ha puesto nuevamente en la conversación pública los límites entre identidad, expresión individual y percepción social. Sin confirmaciones externas ni documentación formal, la discusión se mantiene en el terreno de las redes sociales, donde el tema continúa generando interacción, comentarios y posturas diversas.