Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

El diputado Jorge Luis Preciado se encuentra desaparecido, confirmó la Fiscalía de Jalisco. (Foto: Facebook @JorgeLuisPreciadoR)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó este viernes la desaparición de un hijo del exsenador panista y excandidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, en un caso que ha generado versiones encontradas y amplias dudas sobre lo ocurrido.

La dependencia jalisciense informó que, con base en confirmaciones de las autoridades de Colima, la desaparición del hombre se habría registrado en la entidad vecina, por lo que la investigación formal corresponde a la Fiscalía de Colima.

En un comunicado conjunto, se detalló que tras conocerse el reporte de desaparición se abrió una carpeta de investigación y se desplegaron operativos de búsqueda. No obstante, hasta el momento no se ha localizado a la persona.

Hallazgo de vehículo calcinado en los límites estatales

En días recientes, las autoridades localizaron un vehículo calcinado en los límites territoriales entre Colima y Jalisco, mismo que fue integrado como evidencia dentro de las pesquisas.

Según el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, la unidad se encontró vacía y no se halló ningún cuerpo en su interior.

José Luis Preciado publicó antes de su desaparición un mensaje en FB que llamó la atención. (captura)

Este punto contrasta con versiones que circulan dentro del entorno político del Partido Acción Nacional (PAN), donde algunas fuentes de ese partido habrían informado, incluso ante legisladores federales, que el hijo de Preciado fue secuestrado en Minatitlán, Colima, y posteriormente asesinado, y que su cuerpo fue hallado calcinado en la camioneta localizada en Tolimán, Jalisco.

Declaración y contexto familiar

El pasado 15 de febrero, Jorge Luis Preciado publicó un mensaje dirigido a su esposa en redes sociales en el que expresa un profundo dolor personal, aunque no hace mención explícita al caso de desaparición o a la violencia que rodea la situación.

“Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida. Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora”, posteó.

El silencio de la familia y las versiones oficiales que difieren han mantenido al caso bajo una lluvia de especulaciones y demandas de mayor transparencia por parte de sectores políticos y de la sociedad civil.

Mientras las autoridades de Colima continúan a cargo de la investigación formal por jurisdicción, el caso del hijo del exsenador Preciado sigue envuelto en incertidumbre y versiones contrapuestas. La falta de información confirmada alimenta dudas sobre el destino de la víctima y subraya los retos que enfrentan las fiscalías estatales en casos complejos que cruzan fronteras administrativas y mediáticas en México.