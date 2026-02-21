México

¿Cuánto cuestan las terrazas para ver a Shakira en el Zócalo desde las alturas?

Así podrás apreciar mejor el espectáculo de la barranquillera

Guardar
Shakira con uno de sus
Shakira con uno de sus looks de la noche (EFE)

La confirmación del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México el 1 de marzo provocó euforia entre los capitalinos.

Aunque el espectáculo en la principal plaza del país será sin costo, cientos de seguidores buscan alternativas para presenciar el evento desde los balcones y terrazas de los restaurantes ubicados en el perímetro del Centro Histórico, varios de los cuales ya registran ocupación total.

Terrazas y costos aproximados para Shakira

La superestrella global Shakira posa
La superestrella global Shakira posa para la cámara mientras se confirma su esperado regreso al Zócalo de la Ciudad de México en 2026, prometiendo un concierto inolvidable para sus fans. (Infobae México / Especial)

Las reservaciones permiten asistir al recital con mayor comodidad y con una de las mejores panorámicas sobre el escenario instalado frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Los precios para asegurar un lugar con servicio gastronómico oscilaron para eventos pasados como el Rosalía entre 1mil 500 y 3 mil pesos mexicanos por persona, dependiendo del restaurante, así que los números serán bastante parecidos.

Varios restaurantes organizaron paquetes especiales para la noche del recital. Locales como La Terraza, al inicio de la calle Madero, fijaron en eventos pasados el precio en aproximadamente 1 mil 500 pesos por persona, con acceso al balcón, bebidas y botanas incluidas.

Otros restaurantes frente a la Catedral Metropolitana, como Lucky’s Wilma y Shellfish House, mantuvieron el mismo costo de ingreso, con la diferencia de que el paquete contemplaba bebidas y alimentos.

Una de las opciones más exclusivas es El Primer Cuadro, donde la reserva por persona ascendió hasta 3 mil pesos mexicanos. Este precio incluía varios alimentos.

La Terraza del Gran Hotel Ciudad de México, ubicada en la calle 16 de septiembre, ofrece menú de carnes a las brasas, desayunos y brunchs. Estos paquetes alcanzan más de 500 pesos mexicanos por persona; para la noche del concierto seguro que se agotarán las mesas.

Otra opción es la Terraza El Balcón del Zócalo, en la esquina de la calle 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, colonia Centro. Este restaurante presenta en su carta platillos como sopas tradicionales, ravioles, cortes de carne, mariscos y alternativas vegetarianas, con precios entre de hasta más de 800 pesos mexicanos por platillo.

Si estás pensando en vivir la última parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México desde la comodidad de una terraza, debes buscar una reservación lo más rápido posible, pues estos establecimientos suelen agotar pronto sus espacios ante eventos tan mediáticos.

El posible setlist que Shakira cantará en el Zócalo de la CDMX

“Las Mujeres Ya No Lloran
“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, ante un lleno total. Ahora se va al Zócalo. FOTO: CORTESÍA OCESA/NICOLÁS GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Nada es seguro, pero este podría ser el repertorio que prepara la colombiana para su show gratuito:

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Sombras
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Temas Relacionados

ShakiraZócaloCDMXCentro Históricomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Tris: todos los números ganadores del 20 de febrero

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

El equipo asiático se prepara para enfrentar a México, Sudáfrica y un rival europeo aún por definir en este próximo Mundial 2026

Australia en el Mundial 2026:

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del viernes 20 de febrero

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero: Cambio en el horario de servicio para el sábado 21 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

la legendaria estrella de la NBA eligió la Ciudad de México para lanzar su calzado deportivo accesible, mostrando una simpatía desbordante

Shaquille O’Neal se convierte en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca “resultados

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

ENTRETENIMIENTO

Actriz está dispuesta a disculparse

Actriz está dispuesta a disculparse con Yeri Mua por supuesto empujón en la casita de Bad Bunny

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Angélica Vale regresa a Juego de Voces 2026 y revela las primeras pistas de los artistas participarán

Antología, Las de la Intuición y más: este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

Ministro sudafricano reta al Tri: “Somos una amenaza para México”

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa