¿Cuánto cuestan las terrazas para ver a Shakira en el Zócalo desde las alturas?

Shakira con uno de sus looks de la noche (EFE)

La confirmación del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México el 1 de marzo provocó euforia entre los capitalinos.

Aunque el espectáculo en la principal plaza del país será sin costo, cientos de seguidores buscan alternativas para presenciar el evento desde los balcones y terrazas de los restaurantes ubicados en el perímetro del Centro Histórico, varios de los cuales ya registran ocupación total.

Terrazas y costos aproximados para Shakira

La superestrella global Shakira posa para la cámara mientras se confirma su esperado regreso al Zócalo de la Ciudad de México en 2026, prometiendo un concierto inolvidable para sus fans. (Infobae México / Especial)

Las reservaciones permiten asistir al recital con mayor comodidad y con una de las mejores panorámicas sobre el escenario instalado frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Los precios para asegurar un lugar con servicio gastronómico oscilaron para eventos pasados como el Rosalía entre 1mil 500 y 3 mil pesos mexicanos por persona, dependiendo del restaurante, así que los números serán bastante parecidos.

Varios restaurantes organizaron paquetes especiales para la noche del recital. Locales como La Terraza, al inicio de la calle Madero, fijaron en eventos pasados el precio en aproximadamente 1 mil 500 pesos por persona, con acceso al balcón, bebidas y botanas incluidas.

Otros restaurantes frente a la Catedral Metropolitana, como Lucky’s Wilma y Shellfish House, mantuvieron el mismo costo de ingreso, con la diferencia de que el paquete contemplaba bebidas y alimentos.

Una de las opciones más exclusivas es El Primer Cuadro, donde la reserva por persona ascendió hasta 3 mil pesos mexicanos. Este precio incluía varios alimentos.

La Terraza del Gran Hotel Ciudad de México, ubicada en la calle 16 de septiembre, ofrece menú de carnes a las brasas, desayunos y brunchs. Estos paquetes alcanzan más de 500 pesos mexicanos por persona; para la noche del concierto seguro que se agotarán las mesas.

Otra opción es la Terraza El Balcón del Zócalo, en la esquina de la calle 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, colonia Centro. Este restaurante presenta en su carta platillos como sopas tradicionales, ravioles, cortes de carne, mariscos y alternativas vegetarianas, con precios entre de hasta más de 800 pesos mexicanos por platillo.

Si estás pensando en vivir la última parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México desde la comodidad de una terraza, debes buscar una reservación lo más rápido posible, pues estos establecimientos suelen agotar pronto sus espacios ante eventos tan mediáticos.

El posible setlist que Shakira cantará en el Zócalo de la CDMX

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, ante un lleno total. Ahora se va al Zócalo. FOTO: CORTESÍA OCESA/NICOLÁS GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Nada es seguro, pero este podría ser el repertorio que prepara la colombiana para su show gratuito:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Sombras

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53