Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

(IG: @cuentameloyaof)

Cynthia Urías sufrió un accidente en plena transmisión en vivo de ¡Cuéntamelo Ya!: el cierre de su vestido, una pieza rosa mexicano con escote strapless, se reventó provocando que se bajara la parte superior.

“Se me iba a caer el vestido en pleno programa”, contó la conductora en un video que grabó para las redes sociales del mismo.

Afortunadamente, la conductora reaccionó al instante y con sus manos logró sostener el vestido. Al mismo tiempo, sus compañeros corrieron a auxiliarla, principalmente Carlos Arenas, quien agarró los dos extremos del cierre para cerrar la prensa, mientras que el resto de conductoras y el staff hacían algo para solucionar el problema.

(IG: @cuentameloyaof)

El video se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas aplaudieron la manera en que todos auxiliaron a su compañera, otros elogiaron a la presentadora.

“Lo bueno es que estabas cerca de Carlos y tienes un equipo muy bueno, porque ve cuantas personas tienes para ayudarte!! Hubiera estado el rating muy alto."

“Que susto. Que bueno que Carlos estaba cerca.”

“Iba a ser un deleite para los televidentes.”

La vez que Carlos Arenas le robó un beso a Ximena Córdoba

Fue el pasado viernes 9 de enero cuando Carlos Arenas le plantó un beso a Ximena Córdoba durante la transmisión en vivo de ‘¡Cuéntamelo Ya!’.

El momento se viralizó en redes sociales TikTok: @canalestrellasof

Esto ocurrió después de que las conductoras del programa hablaron sobre una escena que su compañera Ximena grabó con Emmanuel Palomares como parte de su actuación en un capítulo especial de ‘Vecinos’. Y es que en el material los actores tuvieron que darse un beso como parte de sus personajes.

Córdoba reaccionó con humor desatando carcajadas en el foro: “Me tocó sacrificarme porque es actuación”.

En ese momento, Carlos Arenas interrumpió la plática y le plantó un beso en la boca, acompañando su acto con la frase: “¿Sabes qué? En qué poca agua te ahogas”.

El gesto provocó gritos en el foro, evidenciando la sorpresa de las presentes. Posteriormente, Sofía Escobosa aclaró que el beso había sido ensayado, ya que minutos antes del inicio del programa algunos miembros de la producción los captaron planeándolo.