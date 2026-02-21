México

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

El cierre se reventó justo cuando Cynthia Urías estaba presentando el programa

Guardar
(IG: @cuentameloyaof)
(IG: @cuentameloyaof)

Cynthia Urías sufrió un accidente en plena transmisión en vivo de ¡Cuéntamelo Ya!: el cierre de su vestido, una pieza rosa mexicano con escote strapless, se reventó provocando que se bajara la parte superior.

“Se me iba a caer el vestido en pleno programa”, contó la conductora en un video que grabó para las redes sociales del mismo.

Afortunadamente, la conductora reaccionó al instante y con sus manos logró sostener el vestido. Al mismo tiempo, sus compañeros corrieron a auxiliarla, principalmente Carlos Arenas, quien agarró los dos extremos del cierre para cerrar la prensa, mientras que el resto de conductoras y el staff hacían algo para solucionar el problema.

(IG: @cuentameloyaof)
(IG: @cuentameloyaof)

El video se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas aplaudieron la manera en que todos auxiliaron a su compañera, otros elogiaron a la presentadora.

  • “Lo bueno es que estabas cerca de Carlos y tienes un equipo muy bueno, porque ve cuantas personas tienes para ayudarte!! Hubiera estado el rating muy alto."
  • “Que susto. Que bueno que Carlos estaba cerca.”
  • “Iba a ser un deleite para los televidentes.”

La vez que Carlos Arenas le robó un beso a Ximena Córdoba

Fue el pasado viernes 9 de enero cuando Carlos Arenas le plantó un beso a Ximena Córdoba durante la transmisión en vivo de ‘¡Cuéntamelo Ya!’.

El momento se viralizó en redes sociales TikTok: @canalestrellasof

Esto ocurrió después de que las conductoras del programa hablaron sobre una escena que su compañera Ximena grabó con Emmanuel Palomares como parte de su actuación en un capítulo especial de ‘Vecinos’. Y es que en el material los actores tuvieron que darse un beso como parte de sus personajes.

Córdoba reaccionó con humor desatando carcajadas en el foro: “Me tocó sacrificarme porque es actuación”.

En ese momento, Carlos Arenas interrumpió la plática y le plantó un beso en la boca, acompañando su acto con la frase: “¿Sabes qué? En qué poca agua te ahogas”.

El gesto provocó gritos en el foro, evidenciando la sorpresa de las presentes. Posteriormente, Sofía Escobosa aclaró que el beso había sido ensayado, ya que minutos antes del inicio del programa algunos miembros de la producción los captaron planeándolo.

Temas Relacionados

¡Cuéntamelo Ya!Cynthia UríasAccidente Venga La Alegríamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

La actriz ha dado de qué hablar tras su reciente participación en ‘La Mañanera’

Salma Hayek vuelve a su

La cámara de seguridad registró atropello de tres menores en Zapopan: dos murieron y uno está grave

Hasta el momento, el conductor está prófugo

La cámara de seguridad registró

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 21 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Sarampión en México: ¿Cuántos casos confirmados se registran hoy 21 de febrero?

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones en todo el país por la enfermedad viral

Sarampión en México: ¿Cuántos casos

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

El encuentro se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou y podrá seguirse en territorio mexicano

Barcelona vs Levante EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un muerto y dos heridos

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek vuelve a su

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Dónde ver a Shakira si no logras entrar al Zócalo, estas son las opciones en CDMX

¡En menos de 24 horas! Hoteles con vista al Zócalo se agotan tras anuncio del concierto gratis de Shakira

Exesposa de Daniel Bisogno rinde emotivo homenaje al conductor de “Ventaneando” a un año de su partida

Revelan que Nicola Porcella ocupa el camerino de Daniel Bisogno en ‘El Tenorio Cómico’ bajo ésta estricta condición

DEPORTES

Barcelona vs Levante EN VIVO:

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

Fernando Guerrero explota contra Katia Itzel por penal no marcado a Henry Martín ante Puebla: “Es un escándalo arbitral”

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Clausura 2026

Josh Alexander retiene título de MLP ante Esfinge y Johnny Consejo lanza reto de cabelleras a Ángel de Oro

Isaac del Toro conquista Jebel Hafeet y acaricia el título del UAE Tour 2026