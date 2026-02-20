Tras lanzamiento del tráiler oficial de ‘Toy Story 5’ revelan fecha de estreno en México

Se ha dado a conocer el tráiler oficial de "Toy Story 5" y su fecha de estreno oficial en México. Foto: Pixar.

‘Toy Story 5’ llegó después de siete años de la cuarta entrega, la cual se estrenó en el año 2019 y atrajo a mucha audiencia de todas las edades.

Nuevamente Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco, Los Señores Cara de Papa, Jam, Slinky, Rex y los demás volverán a vivir una aventura juntos.

El tráiler extenso fue liberado a México este jueves 19 de febrero para despertar la emoción de todos los fans —tanto audiencia chica como adultos— que esperan nuevamente divertirse, reírse y hasta llorar con una historia más de Toy Story.

Cabe destacar que la primera entrega de ‘Toy Story’ se estrenó en salas de cine en el año 1995. El año pasado en México, hubo un reestreno especial en pantalla grande de la película animada de Pixar, la cual duró poco más de un mes en la cartelera mexicana.

Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines. Crédito: YouTube/DisneyStudiosLA

Luego de darse a conocer el tráiler, se ha revelado cuándo llegará a las salas de cine en México este 2026. Lo cierto es que su estreno está muy cerca.

La fecha de estreno de Toy Story 5 en México será el jueves 18 de junio de 2026, cuando vuelva la magia de los juguetes a la pantalla grande de nuestro país.

Esta historia de qué es lo que hacen los juguetes cuando los adultos y niños no los ven estará disponible en diferentes formatos, desde IMAX, 3D, VIP, 4DX y más.

Es importante estar al pendiente de los diferentes complejos cinematográficos en el país para saber las fechas de preventa, preestreno y demás.

La fecha de estreno de 'Toy Story 5' en México será el jueves 18 de junio. Foto: X/@Cinépolis.

¿De qué tratará ‘Toy Story 5′?

La trama de Toy Story 5 abordará cómo la tecnología se convierte en la principal fuente de entretenimiento para los niños. Esta vez, Bonnie, quien actualmente es la dueña de los juguetes, recibirá un dispositivo llamado Lilypad.

Lilypad será la nueva antagonista de la película: un dispositivo con forma de tableta y aspecto amigable que logra captar por completo la atención de Bonnie, desplazando el tiempo que antes dedicaba a jugar con Buzz, Jessie y el resto del grupo.

Lilypad será el origen del conflicto en esta entrega, ya que representa una amenaza directa para el lugar que ocupan los juguetes. La historia de Toy Story 5 explora el enfrentamiento entre el juego tradicional y el uso de dispositivos electrónicos.

Al parecer la antagonista de 'Toy Story 5' será una tablet. Foto: Pixar.

‘Toy Story’ y su éxito de las historias en México

Toy Story, lanzada en 1995, revolucionó la animación al ser la primera película creada completamente por computadora. Su estreno en México marcó un antes y un después tanto en la industria cinematográfica como en la cultura popular nacional.

La historia de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos conquistó al público mexicano, gracias a su humor, mensaje sobre la amistad y emociones universales.

'Toy Story 5' ha tenido un gran impacto en México desde el estreno de la primera cinta en 1995. Foto: EFE/ Walt Disney Studios

El éxito e impacto de Toy Story en México se pueden resumir en varios puntos clave:

Fenómeno de taquilla: La película registró cifras sobresalientes, consolidando la presencia de Pixar y Disney en el país.

Doblaje memorable: Las voces en español latino, como Carlos Segundo (Woody) y José Luis Orozco (Buzz), generaron frases emblemáticas y carisma entre el público.

Influencia cultural: Los personajes y productos derivados se volvieron parte de la vida cotidiana, desde juguetes hasta campañas publicitarias.

Legado en la animación: Las secuelas mantuvieron la relevancia de la franquicia y motivaron el crecimiento de la industria del doblaje y la distribución de películas animadas en México.

Toy Story dejó una huella duradera en la audiencia mexicana y en la cultura popular del país.