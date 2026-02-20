México

SRE exige atención médica para menores y adultos mexicanos en Dilley tras casos de enfermedad

La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó visitas y mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos para verificar atención médica y apoyo consular a mexicanos detenidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores da seguimiento al caso. Crédito: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que intensificó las acciones diplomáticas para dar seguimiento y apoyo a familias mexicanas detenidas en el centro de procesamiento migratorio de Dilley, Texas, tras reportes de casos de niños y niñas que enfermaron mientras estaban bajo custodia.

A través del Consulado General de México en San Antonio, y en coordinación con la Embajada de México en Estados Unidos, la cancillería sostuvo comunicación directa con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar la salud y el acceso a atención médica de los connacionales retenidos en ese centro.

Visitas y acompañamiento consular

Personal consular realizó una visita de verificación al centro migratorio, donde entrevistó a personas mexicanas detenidas y constató que, según información oficial, reciben atención médica diaria y tienen acceso a servicios de apoyo psicológico.

La SRE confirmó que en al menos dos familias mexicanas cuyos hijos enfermaron durante su estancia en Dilley —casos que han generado preocupación pública—, los consulados en Estados Unidos se mantienen en contacto con los padres y sus representantes legales para proporcionar acompañamiento legal y asistencia consular.

En el comunicado oficial, la cancillería señaló que también se verificó que los detenidos tienen a su disposición los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), los cuales están exhibidos dentro de las instalaciones del centro migratorio.

Solicitud de información a autoridades de EE. UU.

Además de las visitas y el diálogo con ICE, la Subsecretaría para América del Norte solicitó, por conducto diplomático, información detallada sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas allí retenidas. La Embajada de México ante Estados Unidos mantiene seguimiento del caso a nivel central, reiteró la dependencia.

La SRE aseguró que continuará brindando asistencia y protección consular a las personas mexicanas en el exterior, conforme al marco jurídico vigente y mediante los canales diplomáticos y legales disponibles.

Contexto y preocupación internacional

El centro de procesamiento migratorio de Dilley ha sido foco de atención en semanas recientes debido a reportes de condiciones difíciles para las familias detenidas, especialmente menores. Casos difundidos en medios internacionales relatan enfermedades entre niños y bebés.

Un caso reciente que ha reforzado la preocupación involucra a un bebé de dos meses que enfermó mientras estaba detenido con su familia, situación que fue denunciada en medios estadunidenses y que contribuyó a las acciones de seguimiento por parte de la representación consular mexicana.

Organizaciones de derechos humanos y activistas también han documentado protestas y testimonios de familias que exigen mejores condiciones y respeto a sus derechos dentro del centro, incluyendo acceso a servicios básicos y atención médica oportuna.

Las autoridades mexicanas han subrayado la importancia de garantizar el bienestar y la protección de niñas, niños y adolescentes mexicanos que se encuentran en contexto de detención migratoria, y han llamado a las autoridades estadounidenses a asegurar condiciones humanas y atención conforme a estándares internacionales.

