México

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

En medio de su recuperación, Araceli Ordaz ha enfrentado varias críticas y rumores sobre su estado de salud

El hermano de Gomita, Fredy
El hermano de Gomita, Fredy Ordaz ‘Lapizito’, expresó su inquietud sobre el impacto negativo de los comentarios y el odio que recibe la influencer. (RS: @gomitaoficial123 / @fredyordazz)

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, sigue generando preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que tuvo que ser operada de emergencia tras complicaciones de salud.

Desde que la influencer fue dada de alta ha mantenido al tanto de lo que ocurre a sus seguidores; sin embargo, los rumores y comentarios negativos siguen presentes en redes.

Gomita fue operada de emergencia
Gomita fue operada de emergencia tras complicaciones de salud, situación que generó gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales.(Gomita / TikTok)

Hermano de Gomita rompe el silencio sobre el estado de salud de la influencer

Luego de que la exhabitante de La Casa de los Famosos México compartiera un mensaje sobre su proceso de recuperación y la fe que ha tenido en Dios durante los últimos días, su hermano se pronunció al respecto.

Fredy Ordaz, conocido como ‘Lapizito’, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que confesó que el ‘hate’ sí le afecta a su hermana y dejó ver su preocupación al respecto.

“Gomita no está bien por el odio que recibe cada día. Ustedes pueden criticar detrás de una pantalla y tirar veneno, pero no saben cómo se siente la persona ni si se llegará a quitar la vida por el odio que recibe diario. Ya sé que la gente crítica por todo, pero por favor, ya que no le hagan más daño”, compartió en su cuenta personal.

Gomita ha enfrentado críticas constantes
Gomita ha enfrentado críticas constantes sobre su cuerpo y su vida personal desde hace años, según lo revelado por su familia. (Foto: Instagram/@lapizitooficial)

Pese a que resaltó que no es la primera vez que la creadora de contenido enfrenta una ola de comentarios negativos, pidió que paren los señalamientos y resaltó que su hermana no está sola en el proceso.

“Ella, desde hace años, ha soportado las críticas sobre su cuerpo. Yo solamente le pido a Dios que cuide a mi hermana Gomita y que no le llegue a pasar nada. Yo seguiré defendiéndola porque ella no está sola”, sentenció.

Cabe mencionar que horas después del mensaje de su hermano, Gomita estalló en redes sociales ante rumores de su supuesta muerte, los cuales ocurrieron tras la publicación de una revista.

A pesar de los rumores,
A pesar de los rumores, Gomita aclaró que se encuentra en proceso de recuperación y permanece en contacto con sus seguidores a través de redes sociales. (IG: @gomitaoficial123)

Gomita reacciona a rumores sobre su muerte con tajante mensaje

Mientras la expresentadora de Sabadazo enfrenta un proceso de recuperación, surgió un fuerte rumor sobre su supuesta muerte, el cual fue difundido en diversas páginas de espectáculos.

A través de sus instantáneas de Instagram, Gomita aseguró que ese tipo de publicaciones preocupan a su familia y pidió que con esa información no se juegue.

“Qué horror que saquen una noticia así de horrorosa por vistas. Es real, asustan a mi familia. Con eso no se juega, aunque sea por vistas en su portal”, colocó en sus historias.

Gomita rechazó públicamente las noticias
Gomita rechazó públicamente las noticias falsas sobre su muerte y solicitó responsabilidad en la difusión de información en redes sociales. (IG: @gomitaoficial123)

En la misma publicación, Ordaz agregó la captura de la conversación que tuvo con su mamá luego de que la noticia de su supuesta “muerte” adquiriera notoriedad. En la imagen se observa que Gomita pide que no se alarmen, pues se encuentra bien y en casa.

