México

Gomita desmiente rumores de muerte tras fuerte crisis de salud: “Asustan a mi familia”

Araceli Ordaz fue hospitalizada de emergencia a principios de febrero por complicaciones que la pusieron en riesgo su vida

Guardar
(IG: @gomitaoficial123)
(IG: @gomitaoficial123)

Araceli Ordaz, mejor conocida en el medio artístico nacional como Gomita, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un fuerte rumor que apuntaba que había sido encontrada sin vida en su hogar.

En cuestión de minutos, las páginas oficiales de la conductora se inundaron con mensajes al respecto. Mientras algunos pusieron en duda el origen de la información, otros externaron su preocupación por el estado de salud de la famosa.

Tras el escándalo que se desató y la preocupación que se generó entre sus seguidores, Gomita desmintió las especulaciones a través de sus historias de Instagram.

(IG: @gomitaoficial123)
(IG: @gomitaoficial123)
“Qué horror que saquen una noticia así de horrorosa por vistas”, escribió.

Eso no fue todo, la exparticipante de La Casa de los Famosos México también publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Esta refleja el impacto que tuvo el rumor en su abuelo.

“Es real, asustan a mi familia. Con eso no se juega, aunque sea por vistas en su portal”, agregó.

(IG: @gomitaoficial123)
(IG: @gomitaoficial123)

¿Qué le pasó?

El rumor sobre la presunta muerte de Gomita llegó después de que ella reveló que sufrió una crisis de salud a principios de febrero, donde estuvo en riesgo de perder la vida.

“Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día. El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad, HOY ME ARREGLÉ PARA USTEDES CON MUCHO AMOR Y DOLOR. Así que gracias por ver mis videos”, escribió en un video que publicó en TikTok.

La conductora no compartió detalles sobre su padecimiento, pero dejó entrever que fue dada de alta bajo recomendaciones médicas.

La exhabitante de La Casa de los Famosos México sigue compartiendo detalles de su recuperación en redes sociales. Crédito: TikTok: Gomita

¿Fue hospitalizada por sus cirugías estéticas?

El hermetismo sobre la reciente hospitalización de la presentadora desató rumores en redes sociales. Varios internautas señalaron un posible vínculo entre su problema de salud y las operaciones estéticas a las que se ha sometido en los últimos años.

Gomita no ha confirmado esta información, no obstante, publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde confesó que su cuerpo ya está cansado de las cirugías.

“No les niego que mi cuerpo está cansado de las cirugías, que mi corazón a veces sí le duele tanto odio, pero luego veo el amor que Dios me ha dado y pienso: hay un propósito por eso sigo viva y el hate ya pasa a segundo plano, por eso me río cuando veo los memes, he sufrido más en mi vida personal que eso, es solo una piedrita en el zapato”, explicó.

(Instagram/@gomitaoficial123)
(Instagram/@gomitaoficial123)

Y habló sobre el cambio físico que ha tenido a raíz de ello.

“Mi cambio fue increíble que ni siquiera lo pedí. No le pedí a Dios bajar de peso, pero mientras más me alimentaba de su palabra y más obediencia, también aprendí a alimentarme mejor con lo que mi cuerpo realmente necesitaba”, comentó.

Temas Relacionados

GomitaAraceli Ordazcirugías estéticasoperaciónestado de saludmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los primeros síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica y preguntas clave que debes hacer en una consulta

La lucha de tres figuras públicas ha planteado muchas preguntas en torno a mitos y realidades en torno a la enfermedad

Cuáles son los primeros síntomas

Vuelca tráiler con 20 toneladas de abarrotes en Viaducto Tlalpan: hay carga vehicular rumbo a la México-Cuernavaca

El conductor fue detenido y no presentó lesiones, servicios de emergencia trabajan en la zona

Vuelca tráiler con 20 toneladas

Xóchitl Gálvez asegura que hay evidencias de que funcionarios de la Marina están involucrados con el huachicol fiscal

Un audio reveló que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó sobre la existencia de una red de robo de combustible

Xóchitl Gálvez asegura que hay

Maestra es captada besando a alumno de Telesecundaria en Tabasco: video se vuelve viral y desata polémica

El material circuló primero en grupos de WhatsApp y luego llegó a redes, donde usuarios debaten si es real o hecho con inteligencia artificial

Maestra es captada besando a

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: choque en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

De El Mencho al Tolín: quiénes son los 8 señalados del CJNG por red de fraude turístico

Emiliano Aguilar comparte en redes polémica canción que alude a uno de los líderes del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Disney On Ice 2026: precios,

Disney On Ice 2026: precios, personajes, sede, horarios y fechas para verlo en CDMX

Fiesta de los Papalotes 2026: fechas, horarios, precios, sede y actividades del festival

Feria del Mundo 2026: fechas, sede y actividades gratis para recorrer más de 40 países sin salir de CDMX

Conductora confunde a Yeri Mua con Bellakath en plena alfombra roja de Premios Lo Nuestro 2026

Amanda Miguel reveló su admiración por Cazzu y habló de posible colaboración musical

DEPORTES

Se acabó el tricampeonato: André

Se acabó el tricampeonato: André Jardine reconoce un nuevo ciclo en América

Ryan García vs Mario Barrios EN VIVO: dónde ver en México, a qué hora pelean y cartelera completa

Esta es la razón por la que ‘Hormiga’ González se quedó en Chivas y rechazó oferta en Europa

Coco Carrasquilla aclara rumores de Keylor Navas y su posible salida de Pumas

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios