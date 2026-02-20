Gomita desmiente rumores de muerte tras fuerte crisis de salud: “Asustan a mi familia”

(IG: @gomitaoficial123)

Araceli Ordaz, mejor conocida en el medio artístico nacional como Gomita, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un fuerte rumor que apuntaba que había sido encontrada sin vida en su hogar.

En cuestión de minutos, las páginas oficiales de la conductora se inundaron con mensajes al respecto. Mientras algunos pusieron en duda el origen de la información, otros externaron su preocupación por el estado de salud de la famosa.

Tras el escándalo que se desató y la preocupación que se generó entre sus seguidores, Gomita desmintió las especulaciones a través de sus historias de Instagram.

“Qué horror que saquen una noticia así de horrorosa por vistas”, escribió.

Eso no fue todo, la exparticipante de La Casa de los Famosos México también publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Esta refleja el impacto que tuvo el rumor en su abuelo.

“Es real, asustan a mi familia. Con eso no se juega, aunque sea por vistas en su portal”, agregó.

¿Qué le pasó?

El rumor sobre la presunta muerte de Gomita llegó después de que ella reveló que sufrió una crisis de salud a principios de febrero, donde estuvo en riesgo de perder la vida.

“Solo sé que existen los milagros y mi fe aumenta cada día. El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad, HOY ME ARREGLÉ PARA USTEDES CON MUCHO AMOR Y DOLOR. Así que gracias por ver mis videos”, escribió en un video que publicó en TikTok.

La conductora no compartió detalles sobre su padecimiento, pero dejó entrever que fue dada de alta bajo recomendaciones médicas.

¿Fue hospitalizada por sus cirugías estéticas?

El hermetismo sobre la reciente hospitalización de la presentadora desató rumores en redes sociales. Varios internautas señalaron un posible vínculo entre su problema de salud y las operaciones estéticas a las que se ha sometido en los últimos años.

Gomita no ha confirmado esta información, no obstante, publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde confesó que su cuerpo ya está cansado de las cirugías.

“No les niego que mi cuerpo está cansado de las cirugías, que mi corazón a veces sí le duele tanto odio, pero luego veo el amor que Dios me ha dado y pienso: hay un propósito por eso sigo viva y el hate ya pasa a segundo plano, por eso me río cuando veo los memes, he sufrido más en mi vida personal que eso, es solo una piedrita en el zapato”, explicó.

Y habló sobre el cambio físico que ha tenido a raíz de ello.

“Mi cambio fue increíble que ni siquiera lo pedí. No le pedí a Dios bajar de peso, pero mientras más me alimentaba de su palabra y más obediencia, también aprendí a alimentarme mejor con lo que mi cuerpo realmente necesitaba”, comentó.