Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se suma a acciones para localizar a Nancy Guthrie

(Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se integró a los esfuerzos para difundir y recabar información sobre el paradero de la ciudadana estadounidense Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, desaparecida en Tucson, Arizona, el 1 de febrero de 2026.

La familia de Nancy Guthrie, de 84 años, reportó su desaparición después de que no acudió a un servicio religioso. Al acudir a su domicilio, ubicado en la zona de Catalina Foothills, en Tucson, encontraron rastros de sangre y observaron que sus objetos personales, como el teléfono móvil y los medicamentos, seguían en la vivienda. El FBI lidera la investigación con el apoyo de más de 400 agentes, bajo la línea principal de un posible secuestro.

Petición familiar impulsa la participación del colectivo en México

Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie difundida por el colectivo. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

En este contexto, Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, explicó que recibió una petición de apoyo por parte de un familiar de Nancy Guthrie, sin precisar nombre ni parentesco, para difundir la ficha de búsqueda en territorio mexicano.

“Me solicitaron el apoyo y nosotros, como siempre, atendemos los llamados; vamos a estar difundiendo y esperando que la persona que se la llevó la entregue, porque es una persona grande (de edad)”, declaró Flores en entrevista con Radio Fórmula Sonora.

El colectivo enfatizó que la notificación no implica que se presuma el fallecimiento de la víctima, sino que el objetivo es ampliar la red de búsqueda y sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia del caso.

“Nancy Guthrie, edad 84 años, estatura 5′4 pies (1.60 m aproximadamente), peso 150 libras. Desaparecida en Tucson, Arizona desde el pasado 1 de febrero de 2026. Es madre de la presentadora de Estados Unidos Savannah Guthrie, muy querida por los televidentes. La familia está muy preocupada ya que la señora Nancy depende de medicamentos controlados que necesita para estar bien de salud, por lo cual se pide a la ciudadanía compartir su ficha de búsqueda y llegue quien la tenga que sensibilice ante el dolor de la familia y respete a Nancy y su salud no sea vulnerada y la ayude a volver a casa”, publicó Flores en sus redes sociales.

(X/@CeciPatriciaF)

El colectivo compartió la ficha de búsqueda con los datos de contacto y la leyenda “Desaparecida en Tucson, Arizona, 01 de febrero del 2026”, así como el número 662 341 5616 y el correo electrónico madresbuscadorassonora@gmail.com.

¿Por qué se piensa que estaría en México?

La posibilidad de que Nancy Guthrie haya sido llevada a México surgió a partir de mensajes electrónicos enviados directamente al medio TMZ, que reportó que recibió cuatro correos electrónicos de una persona que asegura saber quién secuestró a Nancy Guthrie y dónde se encuentra.

En el cuarto mensaje, el remitente afirmó haber visto a la víctima “al sur de la frontera” y sostuvo que había más de una persona involucrada en el presunto secuestro. Esta persona exigió 50.000 dólares en bitcoin a cambio de información, usando la misma cuenta identificada en mensajes anteriores.

10 de febrero de 2026, Tucson, Arizona, EE. UU.: El FBI actualizó el cartel de persona desaparecida de Nancy Guthrie. El FBI publicó imágenes de una cámara Nest instalada en su casa. Se ve a una persona con pasamontañas y guantes afuera de la casa de Guthrie. (Crédito de la imagen: FBI/ZUMA Press Wire)

El FBI, según TMZ, está al tanto de estos mensajes y advirtió que quien intente extorsionar a la familia Guthrie con demandas falsas de rescate se expone a consecuencias legales.

Según ese reporte, el FBI habría contactado a autoridades mexicanas para ampliar la búsqueda en el país. Las autoridades estadounidenses revisaron cámaras de la Patrulla Fronteriza y otros dispositivos electrónicos, pero hasta ahora no han encontrado pruebas concluyentes de un traslado inmediato.

Nancy Guthrie, madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, quien desapareció de su casa en Tucson, Arizona, EE. UU., el 1 de febrero de 2026, posa con Savannah en una fotografía sin fecha. Cortesía de NBC/Today/Distribuido vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO.

Pese a estas versiones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró en un comunicado que no ha recibido una solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con este caso.

La fiscalía reiteró que, de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales, la atenderá dentro de sus atribuciones legales y mecanismos de cooperación vigentes.