México

Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se suma a acciones para localizar a Nancy Guthrie

El colectivo difundió la ficha de búsqueda de Nancy Guthrie tras recibir una solicitud de apoyo de presuntos familiares de la ciudadana estadounidense

Guardar
(Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)
(Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se integró a los esfuerzos para difundir y recabar información sobre el paradero de la ciudadana estadounidense Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, desaparecida en Tucson, Arizona, el 1 de febrero de 2026.

La familia de Nancy Guthrie, de 84 años, reportó su desaparición después de que no acudió a un servicio religioso. Al acudir a su domicilio, ubicado en la zona de Catalina Foothills, en Tucson, encontraron rastros de sangre y observaron que sus objetos personales, como el teléfono móvil y los medicamentos, seguían en la vivienda. El FBI lidera la investigación con el apoyo de más de 400 agentes, bajo la línea principal de un posible secuestro.

Petición familiar impulsa la participación del colectivo en México

Ficha de búsqueda de Nancy
Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie difundida por el colectivo. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

En este contexto, Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, explicó que recibió una petición de apoyo por parte de un familiar de Nancy Guthrie, sin precisar nombre ni parentesco, para difundir la ficha de búsqueda en territorio mexicano.

“Me solicitaron el apoyo y nosotros, como siempre, atendemos los llamados; vamos a estar difundiendo y esperando que la persona que se la llevó la entregue, porque es una persona grande (de edad)”, declaró Flores en entrevista con Radio Fórmula Sonora.

El colectivo enfatizó que la notificación no implica que se presuma el fallecimiento de la víctima, sino que el objetivo es ampliar la red de búsqueda y sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia del caso.

Nancy Guthrie, edad 84 años, estatura 5′4 pies (1.60 m aproximadamente), peso 150 libras. Desaparecida en Tucson, Arizona desde el pasado 1 de febrero de 2026. Es madre de la presentadora de Estados Unidos Savannah Guthrie, muy querida por los televidentes. La familia está muy preocupada ya que la señora Nancy depende de medicamentos controlados que necesita para estar bien de salud, por lo cual se pide a la ciudadanía compartir su ficha de búsqueda y llegue quien la tenga que sensibilice ante el dolor de la familia y respete a Nancy y su salud no sea vulnerada y la ayude a volver a casa”, publicó Flores en sus redes sociales.

(X/@CeciPatriciaF)
(X/@CeciPatriciaF)

El colectivo compartió la ficha de búsqueda con los datos de contacto y la leyenda “Desaparecida en Tucson, Arizona, 01 de febrero del 2026”, así como el número 662 341 5616 y el correo electrónico madresbuscadorassonora@gmail.com.

¿Por qué se piensa que estaría en México?

La posibilidad de que Nancy Guthrie haya sido llevada a México surgió a partir de mensajes electrónicos enviados directamente al medio TMZ, que reportó que recibió cuatro correos electrónicos de una persona que asegura saber quién secuestró a Nancy Guthrie y dónde se encuentra.

En el cuarto mensaje, el remitente afirmó haber visto a la víctima “al sur de la frontera” y sostuvo que había más de una persona involucrada en el presunto secuestro. Esta persona exigió 50.000 dólares en bitcoin a cambio de información, usando la misma cuenta identificada en mensajes anteriores.

10 de febrero de 2026,
10 de febrero de 2026, Tucson, Arizona, EE. UU.: El FBI actualizó el cartel de persona desaparecida de Nancy Guthrie. El FBI publicó imágenes de una cámara Nest instalada en su casa. Se ve a una persona con pasamontañas y guantes afuera de la casa de Guthrie. (Crédito de la imagen: FBI/ZUMA Press Wire)

El FBI, según TMZ, está al tanto de estos mensajes y advirtió que quien intente extorsionar a la familia Guthrie con demandas falsas de rescate se expone a consecuencias legales.

Según ese reporte, el FBI habría contactado a autoridades mexicanas para ampliar la búsqueda en el país. Las autoridades estadounidenses revisaron cámaras de la Patrulla Fronteriza y otros dispositivos electrónicos, pero hasta ahora no han encontrado pruebas concluyentes de un traslado inmediato.

Nancy Guthrie, madre de 84
Nancy Guthrie, madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, quien desapareció de su casa en Tucson, Arizona, EE. UU., el 1 de febrero de 2026, posa con Savannah en una fotografía sin fecha. Cortesía de NBC/Today/Distribuido vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO.

Pese a estas versiones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró en un comunicado que no ha recibido una solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses ni de instancias federales mexicanas en relación con este caso.

La fiscalía reiteró que, de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales, la atenderá dentro de sus atribuciones legales y mecanismos de cooperación vigentes.

Temas Relacionados

Nancy GuthrieColectivo Madres Buscadoras de SonoraPersonas desaparecidasEEUUmexico-noticias

Más Noticias

SCJN avala tope a rentas en CDMX: aumentos no podrán superar la inflación

Una reforma clave coloca controles estrictos en los ajustes financieros aplicados año con año por propietarios en acuerdos de vivienda urbana

SCJN avala tope a rentas

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarse para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

El registro para la beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 estará abierto hasta el 27 de febrero

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero: niño tenía 2 años

Aunque no hubo confirmación por laboratorio, el caso se vinculó al sarampión tras detectarse la enfermedad en su hermano gemelo

Confirman primera muerte por sarampión

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Grecia Quiroz le gana a Fernández Noroña: IEM ordena retirar videos misóginos sobre la alcaldesa de Uruapan

La resolución obliga a Fernández Noroña a suprimir contenidos señalados como misóginos y a abstenerse de actos de hostigamiento contra la alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz le gana a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA señala

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel reaparece con nuevo

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

Carin León reacciona a las críticas ante una supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Hijo de Paquita La del Barrio pone a la venta ‘Casa Paquita’, emblemático bar de la artista en la Guerrero

¿Seguirá cobrando? Este es el sueldo de Sergio Mayer, diputado que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Luis García asegura que México

Luis García asegura que México no tendrá problemas con Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026: “Lo malos que son”

José Ramón Fernández revela cuál sería su alineación ideal para la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Christian Martinoli regresa a narrar tras problemas de salud

El Estadio Universitario sería sede de entrenamiento para el Mundial 2026