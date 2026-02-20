México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en tiempo real de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 19 de febrero.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: UA1085

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 05:45

Estado: Cancelado

Vuelo: AM100

Destino: Torreon C

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:01

Estatus: Demorado

Vuelo: AM350

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:43

Estado: Demorado

Vuelo: AM704

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB112

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:16

Estado: Demorado

Vuelo: AM806

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM394

Destino: Huatulco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:00

Estatus: Demorado

Vuelo: DL587

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 14:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM2032

Destino: Tepic

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:40

Estatus: Demorado

Vuelo: UA474

Destino: Chicago

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM470

Destino: Houston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:15

Estado: Demorado

Vuelo: Y4770

Destino: Oakland

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM696

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:35

Estatus: Demorado

Vuelo: AM664

Destino: S.Francisco

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:25

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

