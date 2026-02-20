México

El hijo del exsenador del PAN, Jorge Luis Preciado habría sido secuestrado y asesinado

Se encontró una camioneta quemada, pero no ha sido identificada por las autoridades de Jalisco

El hijo del exsenador Jorge
El hijo del exsenador Jorge Luis Preciado, presuntamente fue secuestrado y asesinado (Foto: Facebook @JorgeLuisPreciadoR)

El hijo de Jorge Luis Preciado, exsenador y excandidato a gobernador de Colima, habría sido víctima de secuestro y posterior asesinato, según reportes recibidos por legisladores federales del Partido Acción Nacional.

La noticia generó conmoción en el entorno político colimense y fue confirmada mediante fuentes del partido, que notificaron sobre el hallazgo de un cuerpo en una camioneta localizada en San Pedro Toxín, en el municipio de Tolimán, Jalisco, frontera con Colima.

La información llegó a los legisladores el 14 de febrero, cuando se atribuyó el hallazgo al caso de Preciado. Según los reportes, el secuestro habría ocurrido en el municipio de Minatitlán, Colima, a comienzos de febrero.

Operativo de fuerzas federales

Operativo de seguridad de fuerzas federales el pasado 12 de febrero en el municipio de Minatitlán, Colima. - (Políticos Nefastos Colima/FB)

Mientras autoridades federales hicieron un despliegue de helicópteros y fuerzas del Ejército después de lo ocurrido, aunque el hallazgo del vehículo y del presunto cuerpo vinculado se produjo días después.

Pese a estas versiones, la situación fue objeto de confusión debido a declaraciones oficiales locales. El fiscal de Jalisco, Salvador González, explicó que en San Pedro Toxín se encontró un vehículo incendiado cuya propiedad no pudo establecerse.

Destacó que, aunque se hablaba de un hallazgo mayor, no se localizó ningún cuerpo en el interior del automóvil calcinado.

En paralelo, el propio Jorge Luis Preciado emitió un mensaje público el 15 de febrero dirigido a su esposa, en el que reflejó el dolor que atraviesa, aunque no mencionó si era referente al presunto secuestro. “Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida”, expresó el exsenador.

Quien agregó: “Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora. No sé cómo habría logrado sostenerme sin enloquecer”.

Se espera que haya una postura de la Fiscalía de Jalisco y Colima

José Luis Preciado FB secuestro
José Luis Preciado FB secuestro homicidio Colima Jalisco (captura)

Las circunstancias del secuestro y asesinato continúan bajo investigación, mientras que las diferencias en la información oficial y partidaria mantienen el caso envuelto en incertidumbre. Las fuentes panistas remarcaron que la víctima todavía no está identificada oficialmente y que la confirmación de los hechos permanece pendiente por parte de las autoridades de Colima y Jalisco.

El hallazgo se registró en San Pedro Toxín, un punto geográfico significativo por su cercanía con Colima, donde suele haber disputas jurisdiccionales ante crímenes graves, ya que la ubicación fronteriza complica la certidumbre sobre los hechos.

El fiscal Salvador González remarcó que la camioneta quemada no estaba identificada al cierre de su declaración oficialmente, rechazando la existencia de restos humanos en el interior. Este dato contrasta fuertemente con las notificaciones recibidas por los legisladores federales del PAN.

Además, la referencia a Minatitlán, Colima, como sitio del presunto secuestro, agrega otro elemento a la investigación, debido a la violencia que atraviesan los municipios rurales de la región y a la frecuencia de hechos similares en los límites estatales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre los hechos, aunque las versiones partidarias continúan apuntando a un desenlace fatal en torno al hijo del dirigente político.

<br>

