Disney On Ice 2026: precios, personajes, sede, horarios y fechas para verlo en CDMX

El espectáculo de Disney On Ice regresa a la Ciudad de México con ¡Vive la Magia!, una nueva aventura sobre hielo que reúne a los personajes más queridos.
Prepárate para vivir una experiencia llena de emociones, patinaje artístico, acrobacias y la música de tus historias favoritas, ideal para disfrutar en familia este verano.
¿Qué personajes y cuentos estarán en Disney On Ice 2026?
El show reúne a los favoritos de todas las generaciones, con momentos inolvidables inspirados en:
- Mickey, Minnie, Donald y Goofy como anfitriones, viajando con un MousePad mágico.
- Frozen y la historia de Elsa, Anna y Olaf.
- Encanto con Mirabel y la familia Madrigal.
- Intensa‑mente 2 y las emociones en acción sobre hielo.
- Zootopia y sus personajes entrañables.
- Toy Story con Woody, Buzz y compañía.
Todo acompañado de música, coreografías, efectos especiales y una producción de nivel internacional.
¿Cuándo y dónde es Disney On Ice 2026?
El show se presentará en el Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma #50, Polanco V Sección, CDMX) del 1 al 26 de julio de 2026. La duración aproximada de cada función es de 2 horas.
¿Cuáles son los horarios de las funciones?
- Martes y miércoles: 6:00 pm
- Jueves: 4:00 pm y 7:30 pm
- Viernes: 12:00 pm* (puede variar), 4:00 pm y 7:30 pm
- Sábado y domingo: 12:00 pm, 4:00 pm y 7:30 pm
¿Cuánto cuestan los boletos?
Los precios varían según la zona elegida en el Auditorio Nacional, la fecha y la disponibilidad.
El rango de los costos está entre 558 pesos a 3 mil 596 cada uno y pueden adquirirse a través de Ticketmaster.
Consejos para tu visita
- Llega al menos 45 minutos antes para encontrar estacionamiento y disfrutar de la experiencia completa.
- En el lobby podrás adquirir souvenirs oficiales, así como alimentos y bebidas para toda la familia.
- Consulta los horarios específicos y opciones de asientos en la página oficial del Auditorio Nacional y la boletera autorizada.
- Ve disfrazado de tu personaje favorito para vivir al máximo la experiencia.
Disney On Ice es el plan perfecto para crear recuerdos únicos, disfrutar de la fantasía sobre hielo y sorprender a pequeños y grandes con una puesta en escena espectacular.