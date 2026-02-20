Disney On Ice 2026: precios, personajes, sede, horarios y fechas para verlo en CDMX

(Ocesa)

El espectáculo de Disney On Ice regresa a la Ciudad de México con ¡Vive la Magia!, una nueva aventura sobre hielo que reúne a los personajes más queridos.

Prepárate para vivir una experiencia llena de emociones, patinaje artístico, acrobacias y la música de tus historias favoritas, ideal para disfrutar en familia este verano.

¿Qué personajes y cuentos estarán en Disney On Ice 2026?

El show reúne a los favoritos de todas las generaciones, con momentos inolvidables inspirados en:

Mickey, Minnie, Donald y Goofy como anfitriones, viajando con un MousePad mágico.

Frozen y la historia de Elsa, Anna y Olaf.

Encanto con Mirabel y la familia Madrigal.

Intensa‑mente 2 y las emociones en acción sobre hielo.

Zootopia y sus personajes entrañables.

Toy Story con Woody, Buzz y compañía.

Todo acompañado de música, coreografías, efectos especiales y una producción de nivel internacional.

¿Cuándo y dónde es Disney On Ice 2026?

El show se presentará en el Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma #50, Polanco V Sección, CDMX) del 1 al 26 de julio de 2026. La duración aproximada de cada función es de 2 horas.

¿Cuáles son los horarios de las funciones?

Martes y miércoles: 6:00 pm

Jueves: 4:00 pm y 7:30 pm

Viernes: 12:00 pm* (puede variar), 4:00 pm y 7:30 pm

Sábado y domingo: 12:00 pm, 4:00 pm y 7:30 pm

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios varían según la zona elegida en el Auditorio Nacional, la fecha y la disponibilidad.

El rango de los costos está entre 558 pesos a 3 mil 596 cada uno y pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

Consejos para tu visita

Llega al menos 45 minutos antes para encontrar estacionamiento y disfrutar de la experiencia completa.

En el lobby podrás adquirir souvenirs oficiales , así como alimentos y bebidas para toda la familia.

Consulta los horarios específicos y opciones de asientos en la página oficial del Auditorio Nacional y la boletera autorizada.

Ve disfrazado de tu personaje favorito para vivir al máximo la experiencia.

Disney On Ice es el plan perfecto para crear recuerdos únicos, disfrutar de la fantasía sobre hielo y sorprender a pequeños y grandes con una puesta en escena espectacular.