México

Claudia Sheinbaum quiere evitar que organización use sus siglas para formar partido político

La presidenta dijo no estar de acuerdo en que la organización lleve las mismas siglas de su nombre

Sheinbaum dijo que es como
Sheinbaum dijo que es como si una organización llevara las siglas de AMLO. (Presidencia)

Luego de que el pasado jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó imponer medidas cautelares que solicitó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la organización Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), misma que buscar ser partido político, llevando las mismas siglas que las del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria nacional dijo que llevará el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Es que cómo que una organización lleva las siglas de la Presidenta, por eso presentó la Consejería esta solicitud, vamos a ver ahora en el Tribunal”, dijo Sheinbaum.

Comparó el caso con las siglas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Imagínense que un, digo, mis siglas no son tan conocidas ¿no? Pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues cómo CSP, no se puede usar el nombre de una persona”, dijo Sheinbaum.

Confirmó que la Consejería Jurífica usará las vías legales necesarias para evitar que se usen esas siglas.

El INE rechazó las medidas
El INE rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia. EFE/Madla Hartz

Sheinbaum reclama ante el INE el uso de sus siglas en partido político

Cabe señalar que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal presentó una queja ante el INE por el uso de las siglas CSP por parte de la organización Construyendo Solidaridad y Paz, que es impulsada por el diputado morenista Hugo Eric Flores y que busca convertirse en partido político nacional.

El argumento central es que las iniciales coinciden con el nombre de la presidenta Sheinbaum y podrían generar confusión en el electorado, además de afectar sus derechos.

La Consejería Jurídica de la Presidencia argumentó que permitir que la organización utilice las siglas CSP podría generar confusión entre la ciudadanía al relacionar esas iniciales con la Presidenta; vulnerar los derechos humanos de la Presidenta al usar su nombre o abreviatura con fines políticos y afectar la claridad en la identificación de actores políticos durante el proceso electoral.

En la queja se solicitó al INE analizar si el uso de esas siglas es procedente dentro del proceso de registro de partidos políticos.

Sin embargo, en sesión, el INE rechazó tomar medidas cautelares para que Construyendo Solidaridad y Paz cambiara su nombre y evitar que se registre con esas iniciales.

CSP es el tercer intento del Partido Encuentro Social (PES) para convertirse en partido político.

