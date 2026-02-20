Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes cobran HOY 20 de febrero y cuánto depositan?

Continúa la dispersión del pago correspondiente al bimestre enero–febrero y algunos estudiantes pueden recibir pago triple

La Beca Rita Cetina 2026 avanza con su calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del año. Desde el pasado 16 de febrero comenzó la dispersión escalonada de recursos y este viernes 20 de febrero corresponde el depósito a un grupo específico de beneficiarios, de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos ni realizar trámites adicionales.

¿Quiénes cobran hoy 20 de febrero la Beca Rita Cetina?

Con base en el calendario oficial del bimestre enero–febrero 2026, hoy viernes 20 de febrero reciben su depósito las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J, K o L.

La dispersión se realiza de manera escalonada para garantizar un proceso ordenado y evitar saturaciones en sucursales bancarias o cajeros automáticos. Las autoridades recomiendan revisar el saldo directamente en cajeros del Banco del Bienestar o mediante la aplicación oficial.

Beneficiarios con apellidos que inician con H, I, J, K y L reciben este 20 de febrero el depósito de la Beca Rita Cetina 2026, correspondiente al bimestre enero–febrero, directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar

¿Cuánto depositan en febrero 2026?

El monto de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales por alumno.

En caso de que en una misma familia haya más de un estudiante inscrito en este nivel educativo, se otorgan 700 pesos adicionales por cada integrante extra. Esto significa que el monto total puede variar dependiendo del número de beneficiarios por hogar.

Pago triple para nuevos becarios

Durante esta jornada también se contempla un pago extraordinario para las y los nuevos beneficiarios que recibieron su tarjeta en enero de 2026.

Estas familias recibirán un depósito triple, correspondiente a los tres bimestres transcurridos del actual ciclo escolar. Por ejemplo:

Si en el hogar hay un estudiante beneficiario, el monto será de 5 mil 700 pesos .

Si hay más integrantes en secundaria, el monto aumentará conforme al apoyo adicional establecido.

Este pago acumulado busca regularizar la entrega de recursos a quienes se incorporaron recientemente al programa.

Calendario completo de pagos febrero 2026

El calendario del bimestre enero–febrero queda distribuido de la siguiente manera:

A, B: 16 de febrero

C: 17 de febrero

D, E, F: 18 de febrero

G: 19 de febrero

H, I, J, K, L: 20 de febrero

M: 23 de febrero

N, Ñ, O, P, Q: 24 de febrero

R: 25 de febrero

S: 26 de febrero

T, U, V, W, X, Y, Z: 27 de febrero

Un apoyo para la permanencia escolar

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica, particularmente de secundaria, y tiene como objetivo fortalecer la permanencia escolar mediante la entrega directa de recursos a las familias.

Además, las y los beneficiarios que anteriormente formaban parte de la Beca Benito Juárez continúan recibiendo su apoyo bajo este esquema, sin cambios en el mecanismo de pago.

Las autoridades recuerdan que el depósito puede reflejarse en el transcurso del día y recomiendan no retirar el dinero el mismo momento si no es necesario, con el fin de evitar filas innecesarias.

Con la dispersión de este 20 de febrero, el programa continúa avanzando en la entrega de apoyos correspondientes al primer bimestre de 2026, beneficiando a miles de estudiantes en todo el país.