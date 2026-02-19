México

Sheinbaum asegura que la solicitud de extradición de algunos empresarios de EEUU por vínculos con huachicol fiscal está en proceso

La mandataria confirmó que entre los empresarios a los que se les solicitó su extradición se encuentra la familia Jensen

La presidenta dijo que la FGR era la encargada de dar a conocer más información sobre el caso.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este jueves, durante la conferencia de prensa matutina frente a medios de comunicación, que hay empresarios estadounidenses que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible a México sin pagar impuestos, el llamado huachicol fiscal, y que había solicitud de extradición de algunos de estos empresarios para que lleven un proceso legal en el país.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) era quien debía dar la información en el marco de la investigación de estos empresarios.

Un periodista presente en la conferencia cuestionó si en la cooperación que se tiene con Estados Unidos, país que también tiene abiertas líneas de investigación en su Fiscalía sobre el tema, había algún tipo de información a México o si se estaba colaborando de manera coordinada con ellos y si se había solicitado la extradición de personas involucradas en EEUU, pues también tenían procesos en México.

“Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede, en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios”, señaló la mandataria.

Sheinbaum confirmó que entre estos empresarios estaban los Jensen.

La presidenta confirmó que había una solicitud de extradición para algunos empresarios de EEUU por el tema de huachicol fiscal.

Antes, se le recordó a la presidenta que el pasado miércoles se dieron a conocer audios sobre una presunta reunón sostenida entre el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, con el contra almirante Fernando Guerrero y se le preguntó si estaba abierta alguna línea de investigación que se dirija al secretario.

Sobre esto, la presidenta Sheinbaum dijo que no había líneas de investigación contra el exsecretario.

“Esta abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible, hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, y hay que esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía”, dijo Sheinbaum.

¿Quiénes son los Jensen?

Por tres años, una familia estadounidense (los Jensen) introdujo desde México 2 mil 881 cargamentos de petróleo crudo de manera ilícita, haciéndolo pasar por otro tipo de sustancias para eludir los impuestos correspondientes en la aduana fronteriza.

La empresa ilegal les dejó 300 millones de dólares como ganancia y para sostenerla, los Jensen recibían ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que pagaban una contraprestación.

Sheinbaum recordó que las pipas de combustible deben tener un código QR para saber el origen y el destino del contenido.

Esto fue nombrado huachicol fiscal. El tráfico de combustible suele seguir la ruta de norte a sur, de las refinerías de Estados Unidos, especialmente de Texas, a México. Los Jensen invirtieron la ecuación y ganaron una fortuna en pocos años, sin embargo, la suerte se les terminó el pasado mes de abril, cuando las autoridades estadounidenses desarticularon la red familiar de contrabando.

Códigos QR

La presidenta Sheinbaum recordó en su conferencia matutina de este jueves, que en la actualidad, las pipas de combustible cuentan con un código QR para evitar el huachicol.

“Si ustedes van por las carreteras del país, pueden ver que los vehículos que llevan combustible, ya tienen un QR como estos, grande, ese QR lo da la Secretaría de Energía, ¿Qué tiene que tener ese QR en el momento en el que se lee con el teléfono celular para un Guardia Nacional, por ejemplo? Bueno, pues tiene que tener el origen y el destino del combustible, y eso garantiza que es un combustible legal. Si no trae el QR, entonces se detiene al vehículo y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va, y algunas de las veces se llama a la Fiscalía y se encauta el vehiculo".

Dijo que esto ha hecho que disminuya muchísimo el transporte de combustible ilegal, “pues necesariamente tienen que tener esto, que se llama trazabilidad, que es: quén lo compró, quién lo está transportando y hacia dónde va y eso es un trabajo muy intenso que se hizo del SAT, Secretaría de Energía, Adunas y Pemex, en todo este trabajo de la Comisión Nacional de Energía”, señaló la presidenta.

