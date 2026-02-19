México

Mon Laferte asegura estar en contacto con Belinda y deja abierta la posibilidad a una colaboración

La cantante chilena confesó el cariño y la admiración mutua que mantiene con la mexicana

Mon Laferte expresa su deseo de realizar un dueto con Belinda, destacando la admiración y la cercanía entre ambas artistas. (RS)

Luego de la presentación de Belinda en el Festival Internacional de Mazatlán, Mon Laferte sorprendió al hablar de un posible dueto con la intérprete mexicana durante un encuentro con diversos medios.

Además de hablar sobre sus posibles planes musicales, la intérprete chilena compartió su admiración por la también actriz y confesó que suelen estar en contacto.

Siguen los rumores de colaboración entre Belinda y Mon Laferte tras las declaraciones de la chilena en medios de comunicación. REUTERS/Ronda Churchill

¿Mon Laferte hará dueto con Belinda?

Durante su encuentro con la prensa, Mon Laferte fue cuestionada sobre una posible colaboración con Belinda, y aunque no dio fechas, sus declaraciones avivaron la conversación entre sus seguidores.

“Me encantaría (una colaboración), yo la quiero y la admiro muchísimo. Siempre nos mandamos mensajito de amor para felicitarnos, siempre”, dijo para los micrófonos de Ventaneando.

Cabe mencionar que en 2022, las artistas compartieron escenario durante el concierto de la chilena en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde interpretaron el sencillo “Si tú me quisieras”.

Belinda y Mon Laferte compartieron escenario en 2022 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, interpretando 'Si tú me quisieras'. (Captura TikTok)

Pese a que la posibilidad emocionó a los fanáticos, la conductora Pati Chapoy descartó que pueda existir un encuentro pronto, pues actualmente Belinda se encuentra en Madrid, España, como parte de las grabaciones de la serie Carlota.

Por su parte, Mon Laferte se alista para su próxima presentación en el Festival Viña del Mar en su natal Chile; sin embargo, la posibilidad no se descarta completamente.

“Pero en este momento es imposible porque Beli tiene mucho trabajo con Carlota”, señaló Pati Chapoy.

La presentadora Pati Chapoy asegura que la grabación de la serie 'Carlota' en Madrid impide un dueto inmediato entre Belinda y Mon Laferte. (IG: @belindapop)

La presentación de Belinda en el Festival de Mazatlán, Sinaloa

Belinda vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera durante el Carnaval Internacional de Mazatlán, donde no pudo contener las lágrimas al rendir homenaje a Milkman, nombre artístico de Óscar Botello, fallecido recientemente tras dos intervenciones quirúrgicas de emergencia.

Durante la interpretación de “Sueño de ti”, tema que la intérprete y Milkman grabaron junto a Motel en 2013, el escenario se vio envuelto por imágenes del rapero proyectadas en pantalla. Mientras avanzaba la canción, la actriz y cantante comenzó a cantar “con la voz entrecortada” hasta que el llanto le impidió continuar.

Tras su corta visita, la intérprete de “Cactus” dedicó palabras de gratitud a México a través de sus redes sociales, donde compartió sus impresiones tras el evento.

El homenaje de Belinda a Milkman emociona al público del Carnaval de Mazatlán, reflejando el impacto del rapero en su carrera. (Captura de pantalla)

La estancia breve no impidió que la intérprete subrayara el impacto emocional de su paso por el país. Al regresar a la capital española, compartió su reflexión sobre la experiencia, destacando el valor que otorga a cada encuentro con sus seguidores mexicanos.

“48 horas en México para recargarme de la energía más bonita que existe. Gracias Mazatlán por este regalo, valió toda la pena. Ahora regreso a Madrid pensando en lo increíble que fue ayer. Gracias”, escribió a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

