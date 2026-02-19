México

Modificaciones en libros de texto se centrarán en el lenguaje e imágenes estereotípicas, adelantó subsecretaria de Educación Básica

Noemí Juárez informó que la entrega de materiales está programada para enero de 2027

Foto: Especial
Foto: Especial

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, afirmó este jueves en la conferencia matutina que las modificaciones que se planean aplicar a los libros de texto gratuitos para educación básica se han enfocado principalmente en ajustes de lenguaje y eliminación de imágenes estereotípicas, así como en adecuaciones pedagógicas específicas recabadas durante la revisión realizada a lo largo de 2025.

Juárez Pérez explicó que, tras un proceso de consulta que incluyó visitas a escuelas, encuentros con docentes y aportaciones de colectivos educativos, se identificaron observaciones que van desde la precisión del uso del lenguaje hasta recomendaciones para evitar estereotipos en las representaciones de grupos como personas afrodescendientes. Estas ajustes buscan, según la subsecretaria, garantizar que los contenidos sean didácticos, pertinentes y respetuosos de la diversidad cultural y social del país.

La funcionaria detalló que los materiales correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 ya están en proceso de impresión y distribución, por lo que cualquier modificación de fondo no podrá incorporarse en esos ejemplares, y en consecuencia los cambios que se preparan deberán quedar listos para enero de 2027, cuando iniciará la producción de los libros que se utilizarán en el ciclo 2027-2028. Esto obedece, subrayó, al calendario de producción de alrededor de 155 millones de ejemplares que se imprimen cada año y a la necesidad de garantizar la entrega oportuna en todas las escuelas del país.

Juárez Pérez aseguró que el objetivo central de estos ajustes es enriquecer los contenidos de los libros de texto gratuito sin alterar la esencia del proyecto educativo vigente, respondiendo a las aportaciones de maestras, maestros y otros actores implicados en el proceso educativo básico.

¿Quién es la nueva titular de Materiales Educativos de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública designó a Nadia López García como nueva directora de Materiales Educativos, área clave en la elaboración y revisión de los libros de texto gratuitos, tras la salida de Marx Arriaga Navarro.

López García es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios complementarios en educación social, pedagogía intercultural y antropología pedagógica realizados en instituciones europeas como la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.

Además de su formación académica, posee trayectoria como escritora, promotora cultural y tallerista, con once libros publicados y reconocimientos en el ámbito literario y cultural.

Reportes señalan que, aunque la SEP no ha confirmado oficialmente su salario, el rango de remuneración para ese nivel directivo suele ubicarse en cifras similares a las de su antecesor, con percepciones mensuales superiores a los cien mil pesos.

Su nombramiento ocurre en un momento clave, ya que la dependencia impulsa ajustes a los contenidos educativos con énfasis en inclusión, diversidad cultural y revisión pedagógica de materiales escolares.

