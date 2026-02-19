México

Maquillaje efecto “cara lavada”: claves para lograr un look natural y luminoso

El maquillaje ultra natural conquista tanto a estrellas del cine como a modelos en eventos de alfombra roja, donde rostros frescos y luminosos se imponen como el nuevo estándar de elegancia y sofisticación

Guardar
El maquillaje de efecto 'cara
El maquillaje de efecto 'cara lavada' lidera las tendencias de belleza, resaltando la naturalidad y luminosidad con pocos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maquillaje de efecto “cara lavada” se posiciona como una de las tendencias más buscadas en el universo de la belleza, destacando una apariencia fresca, natural y luminosa con el mínimo de productos.

La corriente, que busca resaltar los rasgos genuinos del rostro, combina una minuciosa rutina de cuidado facial con una selección precisa de cosméticos ligeros, según coinciden.

Principalmente, las celebridades apuestan por mostrar rostros aparentemente libres de maquillaje, tanto en selfies como en eventos de gala, aunque en realidad recurren a técnicas muy estudiadas para suavizar y realzar sus rasgos.

Las celebridades popularizan la tendencia
Las celebridades popularizan la tendencia de lucir un rostro fresco y genuino en alfombras rojas y redes sociales, siguiendo técnicas expertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En editoriales y campañas de moda, la estética se traduce en labios nude y maquillajes imperceptibles. Además, la estrategia visual busca amplificar la belleza auténtica de la piel, ocultando el uso de productos y consolidando el ideal de naturalidad en la imagen personal.

Claves para preparar la piel: limpieza, hidratación y constancia

La base del efecto “cara lavada” reside en una piel bien tratada y saludable. El proceso comienza con una limpieza profunda, acompañada de tónicos que restablecen el pH y minimizan los poros. La hidratación se adapta a cada tipo de piel:

  • Geles ligeros para piel grasa.
  • Cremas más densas para piel seca.

En ambos casos, el protector solar resulta imprescindible. La regularidad en el cuidado facial es el secreto para lograr ese cutis luminoso que caracteriza a la tendencia.

La clave del maquillaje 'cara
La clave del maquillaje 'cara lavada' es una rigurosa rutina de limpieza e hidratación facial adaptada a cada tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maquillaje de ojos y labios: definición sutil

La sencillez domina en la zona de los ojos. Las recomendaciones incluyen:

  • Sombras en tonos neutros o nude: Solo en el párpado móvil y la cuenca.
  • Delineado suave: Lapicero marrón para un trazo discreto.
  • Rímel en capa ligera: O solo el uso de rizador para quienes buscan máxima naturalidad.

Para los labios, la tendencia se inclina por:

  • Tonos nude o rosados.
  • Bálsamos con color: Hidratan y realzan el color natural.
  • Evitar labiales intensos o con brillo: Para no romper la armonía natural del look.

Fijación y retoques: mantener el acabado fresco

Para prolongar la duración del maquillaje sin perder naturalidad, los expertos recomiendan:

  • Sprays fijadores: Sellan el maquillaje sin modificar el acabado translúcido.
  • Polvos traslúcidos: Ideales para retocar el brillo sin añadir peso.

El principio central es aplicar la menor cantidad de producto posible y difuminar siempre para evitar el exceso.

La clave del maquillaje 'cara
La clave del maquillaje 'cara lavada' es una rigurosa rutina de limpieza e hidratación facial adaptada a cada tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de cuidado continuo: el auténtico secreto del “cara lavada”

Mantener la piel saludable a diario es indispensable para que el efecto “cara lavada” sea convincent, por lo que se recomienda:

  • Limpieza e hidratación constantes.
  • Evitar fórmulas densas o tonos oscuros.
  • Respetar los tiempos de la piel: Usar protector solar y productos acordes al tipo de cutis.

Solo una piel bien tratada puede reflejar belleza natural y permitir que el maquillaje se funda de manera imperceptible, logrando el resultado buscado por quienes adoptan esta tendencia.

Temas Relacionados

MaquillajeCara LavadaEfectoMaquillaje NaturalLuminosoLook NaturalBellezaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Senadoras mexicanas se reúnen con Reem Alsalem, relatora especial de la ONU

Las legisladoras dialogaron con la especialista para analizar reformas, desafíos legislativos y recomendaciones internacionales

Senadoras mexicanas se reúnen con

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Anthony Martial estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas lo que complica el panorama de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey pierde a

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 18 de febrero

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

SCJN delimita derecho a asistencia consular: sólo aplica a personas detenidas o procesadas, no a testigos

La Corte precisa que la garantía busca salvaguardar la defensa adecuada de personas extranjeras sujetas a proceso penal

SCJN delimita derecho a asistencia

Programa Bienestar y Plenitud 2026: ¿qué beneficiarios recibirán el último pago de febrero?

Los beneficiarios inscritos podrán acudir a retirar el apoyo de 3 mil pesos el día asignado o en los días sucesivos

Programa Bienestar y Plenitud 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres por

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

Detienen a un hombre con uniformes apócrifos de la Policía en Edomex

Marina inhabilita narcolaboratorio en Baja California: localizaron fosas donde depositaban sustancias químicas

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel reaparece con nuevo

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

Carin León reacciona a las críticas ante una supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Hijo de Paquita La del Barrio pone a la venta ‘Casa Paquita’, emblemático bar de la artista en la Guerrero

¿Seguirá cobrando? Este es el sueldo de Sergio Mayer, diputado que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Rayados de Monterrey pierde a

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?

Christian Martinoli regresa a narrar tras problemas de salud

El Estadio Universitario sería sede de entrenamiento para el Mundial 2026

Nico Ibáñez confiesa la razón por la que festejó su gol con Cruz Azul ante Tigres

Este es el jugador que Javier Aguirre ya descartó para el Mundial 2026 por una lesión