Joven “therian” intenta subir gateando a camión en Nuevo León y chofer le cierra la puerta: video se vuelve viral

La tendencia conocida como “therian”, que ha ganado visibilidad en distintas plataformas digitales, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública en México tras un incidente ocurrido en Nuevo León. Un video difundido ampliamente muestra el momento en que un joven caracterizado como zorro intenta abordar una unidad de transporte urbano desplazándose en cuatro patas.

En las imágenes se observa cómo varios pasajeros ingresan con normalidad al camión. Instantes después, el joven, usando accesorios alusivos a un animal, se aproxima gateando con la intención de subir. De inmediato, el conductor cierra la puerta e impide su acceso.

El operador reaccionó visiblemente molesto y lanzó un comentario que también quedó registrado en la grabación: “Luego los atropellan si siguen haciendo sus mamadas”, gritó el chofer el cual proyecta a otras dos personas ‘therians’ como lobo y tigre.

El clip rápidamente se viralizó en distintas redes sociales, acumulando más de tres millones de visualizaciones y miles de reacciones. La mayoría de los comentarios fueron críticos hacia el joven y hacia la práctica therian, aunque también surgieron voces que cuestionaron el tono de las respuestas.

Entre los mensajes que acompañan la publicación destacan frases como: “Has patria y dale un putazo un therian!”; “Hizo bien. Hay mucho perro pulgoso en la calle y la gente va limpia a su trabajo u otras actividades.”; “pensé que era broma que estos idiotas ya están en México …”; “Estuvo bien, si con nuestros perros nos piden llevarlos en transportadora y no sueltos a estos q les apliquen la misma y luego van sin dueño”, Excelente! Los retrasados mentales son un peligro para todos”.

Un chofer de transporte público en México les impidió que suban a unos Therians. "Después los atropellan si hacen esas mmds", les dijo y se fue. pic.twitter.com/olH3amQKuB — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 19, 2026

La tendencia therian hace referencia a personas que se identifican espiritualmente o emocionalmente con un animal y que, en algunos casos, adoptan comportamientos o atuendos relacionados con esa identidad. Aunque para algunos se trata de una forma de expresión personal, situaciones como la registrada en Nuevo León han abierto nuevamente el debate sobre los límites en espacios públicos.

El episodio también ha puesto sobre la mesa la discusión acerca del respeto, la tolerancia y las reacciones desproporcionadas en redes sociales, donde los comentarios pueden escalar rápidamente hacia discursos ofensivos.