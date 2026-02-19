Así fueron las dos veces que el príncipe Andrés visitó México

Visita del príncipe Andrés a México en 2010, junto a Felipe Calderón. (CUARTOSCURO)

La policía británica arrestó este jueves a Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, tras nuevas revelaciones que lo vinculan al caso de Jeffrey Epstein.

El hermano de Carlos III e hijo de Isabel II fue detenido en su residencia de Norfolk el día de su 66 cumpleaños, bajo la sospecha de haber cometido mala conducta en un cargo público y por su relación con la red de delitos sexuales del financiero estadounidense, según informó la BBC.

Esta detención, confirmada en un comunicado de la policía de Thames Valley, ocurre luego de la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalan posibles filtraciones de información sensible del gobierno británico por parte de Andrés hacia Epstein.

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Andrés fue arrestado en medio de la investigación sobre Epstein. Jordan Pettitt/Pool vía REUTERS

Las dos veces que visitó México

Más allá del impacto judicial y mediático de su arresto, la trayectoria pública de Andrew Mountbatten-Windsor incluyó durante años funciones diplomáticas y comerciales en representación del Reino Unido. Antes de que su nombre quedara asociado a investigaciones internacionales, el entonces duque de York mantuvo una agenda institucional activa en distintos países, entre ellos México, donde realizó dos visitas oficiales orientadas a la promoción económica y cultural.

La primera vez que visitó México, el príncipe Andrés cumplió una agenda de cuatro días en el país en febrero de 2010, cuando fungía como Representante Especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional.

MÉXICO, D.F. 12FEBRERO2010.- Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, recibió en la presidencia oficial de Los Pinos al príncipe Andrés, duque de York, de la Gran Bretaña. FOTO: IVAN MÉNDEZ/CUARTOSCURO.COM

El entonces duque de York arribó a la Ciudad de México y se desplazó al estado de Hidalgo para reunirse con el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y visitar la planta de la empresa británica Morgan Crucible. La embajada británica detalló que la visita tenía como objetivo fortalecer los lazos comerciales y atraer inversiones bilaterales, que en ese momento superaban los 4.000 millones de dólares anuales.

Durante su recorrido, Andrés visitó las instalaciones de la empresa en Atlacomulco, Pachuca y San Juan del Río, donde la compañía británica empleaba a más de 400 personas. De acuerdo con la agenda oficial, también viajó a Jalapa, en el estado de Veracruz, y sostuvo un encuentro con el entonces presidente Felipe Calderón, así como con legisladores y empresarios de alto nivel.

MÉXICO, D.F., 10FEBRERO2010.- Consuelo Saizar, titular de Conaculta, charla con el príncipe Andrew, duque de York KG, representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional, durante su visita al Museo Franz Mayer, en la ciudad de México. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Dentro de su agenda, el representante real inauguró una exposición de la diseñadora Carla Fernández en el Museo Franz Mayer y presentó el “Young Creative Entrepreneur Award 2010”, promovido por el British Council.

“Espero que sacando a la luz la creatividad del Reino Unido, podamos desarrollar más la relación con México en diversas áreas”, expresó el duque ante empresarios y funcionarios, según registros de la prensa.

Cinco años después, Andrés regresó a México en una segunda visita oficial como representante comercial británico. En noviembre de 2015, fue recibido en el Hangar Presidencial por la embajadora británica Judith Macgregor y cumplió una visita oficial de cuatro días, durante la cual participó en actividades públicas orientadas a la promoción de inversiones y la cooperación bilateral.

MÉXICO, D.F., 10FEBRERO2010.- El príncipe Andrew, duque de York KG, representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional, durante su visita al Museo Franz Mayer, en la ciudad de México. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

En los archivos públicos del caso de Jeffrey Epstein, México aparece mencionado como destino en varios registros de viajes, correos y comunicaciones, aunque sin implicar acusaciones ni investigaciones formales en el país. Entre los lugares citados destacan Puerto Vallarta y Punta Mita en Jalisco, Tulum y la Riviera Maya en Quintana Roo, así como la Ciudad de México, principalmente en contextos de itinerarios, estancias y encuentros sociales vinculados al círculo de Epstein.

Documentos filtrados y nuevas acusaciones

El arresto del exduque de York en 2026 marca un giro en su trayectoria pública, después de años de controversias relacionadas con Jeffrey Epstein.

Según la BBC y documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrés habría compartido información confidencial y facilitado contactos a favor de Epstein durante el periodo en que ocupó cargos oficiales. Entre los documentos se mencionan supuestas filtraciones de un informe del Tesoro británico sobre la crisis financiera de Islandia, enviado a un banquero vinculado a Epstein, así como comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían terminado en manos del financiero a través de un asesor del príncipe.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una fotografía de archivo. EFE/Richard Wainwright

Las investigaciones incluyen la colaboración de Epstein en la agenda del príncipe durante una misión comercial a China en 2010 y el intento de organizar una reunión con el líder libio Muamar Gadafi. Paralelamente, la policía de Thames Valley revisa información sobre la presunta llegada de mujeres a la residencia del exduque en Windsor para encuentros privados, una investigación que permanece en fase preliminar.

Nuevas revelaciones apuntan a que el exduque habría utilizado el jet privado de Epstein, conocido como “Lolita Express”, para trasladar jóvenes a Reino Unido, permitiéndoles ingresar al palacio de Buckingham mediante accesos secundarios sin pasar por los controles habituales.

Documentos y correos electrónicos publicados incluyen invitaciones personales de Andrés a Epstein y a una invitada rumana para cenar en el palacio en 2010, dos años después de la primera condena del financiero.