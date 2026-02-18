México

Sheinbaum se reúne con la CEO de S&P Global para hablar sobre los retos de IA y economía

La mandataria y la empresaria se reunieron en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum en reunión con
Claudia Sheinbaum en reunión con Martina L. Cheung (X)

Este 18 de febrero, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en Palacio Nacional con Martina L. Cheung, CEO de S&P Global. Así lo comunicó en su cuenta de X:

“Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías”.

En la reunión también estuvo presente el secretario Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador.

¿Por qué es importante la reunión de Sheinbaum con Martina L. Cheung?

La corporación S&P Global se ha consolidado como uno de los referentes mundiales en el campo de la información financiera y el análisis de riesgos.

Con sede en Manhattan, Nueva York, la compañía cotiza en bolsa y opera a escala global, especializándose en ofrecer servicios avanzados de inteligencia sobre sectores tan diversos como la energía y las materias primas.

Martina L. Cheung: liderazgo y trayectoria

Martina L. Cheung, SEO de
Martina L. Cheung, SEO de S&P Global (Linkedin: S&P Global)

El liderazgo de Martina L. Cheung, elegida como una de las 100 mujeres más importantes de las finanzas a nivel internacional por la revista Barron’s , es clave para el éxito de S&P Global.

Desde su nombramiento como presidenta, directora ejecutiva y miembro del consejo directivo, Cheung ha impulsado una estrategia orientada a expandir los servicios de la empresa y fortalecer su posición como fuente de referencia en el análisis financiero internacional.

Cheung cuenta con una sólida formación académica: es licenciada en Comercio y posee una maestría en Estudios Empresariales, ambos títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway.

Su ingreso en la compañía se produjo en 2010, cuando asumió el cargo de vicepresidenta de Operaciones en S&P Global Ratings. Posteriormente, ocupó la dirección de Estrategia, desde donde contribuyó al diseño de políticas clave para el crecimiento del grupo.

La IA como generadora de fraudes: la posición de Sheinbaum

La preocupación por el auge de fraudes e información falsa generados mediante Inteligencia Artificial (IA) ha llevado a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar una discusión pública sobre cómo asegurar la protección de los ciudadanos en este nuevo escenario tecnológico. El impacto de los contenidos creados por IA ya se percibe en distintos ámbitos, desde la manipulación de imágenes hasta la circulación de noticias falsas, lo que plantea desafíos inéditos para la sociedad mexicana.

Sheinbaum subrayó la necesidad de abrir un debate plural sobre el alcance y la naturaleza de una posible regulación. “La regulación tiene su complicación, pero es muy importante debatirlo y entre todos definir cómo tiene que garantizarse que el ciudadano está protegido”, remarcó la mandataria. En su opinión, el objetivo central debe ser que la ciudadanía no quede indefensa frente a los riesgos emergentes asociados a la IA.

