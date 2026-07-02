México

Por qué no deberías matar las arañas que ves en tu hogar

Antes de eliminar a ese visitante de ocho patas, conoce por qué su presencia podría ser clave para tu bienestar

Guardar
Google icon
Una araña patona de color marrón claro en una pared blanca y un rodapié de madera. Al fondo se observa una estantería con libros y una planta.
Descubre qué papel juega uno de los animales más incomprendidos del hogar en tu día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas reaccionan con miedo o rechazo al ver arañas dentro de su hogar.

Investigaciones de instituciones como la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el Museo Burke de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington y reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentan que la presencia de estos arácnidos aporta beneficios tangibles para la salud y el equilibrio ecológico en espacios urbanos cerrados.

PUBLICIDAD

Las arañas: depredadores silenciosos y aliadas contra las plagas

Estudios encabezados por el entomólogo Matt Bertone en la Universidad Estatal de Carolina del Norte muestran que todas las viviendas analizadas albergan arácnidos, principalmente de las familias Theridiidae y Pholcidae.

Estos animales cumplen una función crucial como depredadores apicales, alimentándose de insectos que pueden transmitir enfermedades o contaminar alimentos, como mosquitos, polillas y cucarachas.

PUBLICIDAD

Los análisis del equipo de Bertone indican que la eliminación de arañas facilita la proliferación de plagas urbanas que representan riesgos sanitarios mucho más altos que los que podría suponer un arácnido.

La densidad de telarañas en ciertos rincones del hogar es señal de una barrera biológica activa contra insectos nocivos.

Las arañas funcionan como un sistema natural y permanente de control de plagas, reduciendo la necesidad de productos químicos y protegiendo indirectamente la salud de los habitantes.

Una araña parda cuelga de una telaraña. Al fondo se ven libros en un estante, plantas en macetas y un marco de ventana blanco.
Estos animales cumplen una función crucial como depredadores apicales, alimentándose de insectos que pueden transmitir enfermedades o contaminar alimentos, como mosquitos, polillas y cucarachas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo real de las picaduras, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud documenta que, aunque la mayoría de las arañas poseen veneno, casi ninguna representa una amenaza clínica para los seres humanos.

Sus quelíceros suelen ser demasiado pequeños para atravesar la piel o su veneno carece de toxicidad relevante para mamíferos.

Incluso en zonas donde existen especies potencialmente peligrosas, el riesgo de complicaciones serias es mínimo y los casos fatales son muy raros cuando existe acceso a atención médica.

La OMS sostiene que la convivencia con arañas domésticas ofrece protección al limitar la población de insectos que sí pueden transmitir enfermedades graves, como los mosquitos del género Aedes, vectores de dengue, zika y fiebre amarilla.

Eliminar a las arañas incrementa el riesgo indirecto de exposición a amenazas reales y recurrentes.

El temor generalizado a las arañas, alimentado por la desinformación, no tiene respaldo en las estadísticas.

La evidencia epidemiológica mundial muestra que la incidencia de accidentes graves por picadura de araña en el entorno doméstico es insignificante frente a los beneficios de su presencia.

Antebrazo de persona con zona enrojecida e inflamada por una perforación. Se observa la pierna con pantalón vaquero, un sofá y una mesa de madera.
La Organización Mundial de la Salud documenta que, aunque la mayoría de las arañas poseen veneno, casi ninguna representa una amenaza clínica para los seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no conviene liberar a las arañas fuera de casa

El Museo Burke de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington documenta que muchas especies de arañas domésticas evolucionan para depender de las condiciones estables y protegidas del ambiente humano.

Cuando se trasladan al exterior, la mayoría no sobrevive, por los cambios bruscos de temperatura, falta de refugios y competencia con especies nativas mejor adaptadas.

Especialistas recomiendan que, si realmente es necesario retirar una araña de los ambientes principales del hogar, lo adecuado es reubicarla en zonas periféricas y de menor tránsito humano, como sótanos o garajes.

Así, el animal puede continuar su función ecológica sin riesgos innecesarios para su supervivencia ni para las personas.

Manejo integrado y medidas preventivas recomendadas

Expertos en control biológico y manejo integrado de plagas, como los del UC Statewide Integrated Pest Management Program, recomiendan priorizar la prevención física y la higiene antes que el exterminio químico.

Mantener los ambientes organizados y libres de acumulación de objetos, sellar grietas y aberturas, y usar aspiradoras para retirar telarañas en zonas de paso son estrategias efectivas para modular la presencia de arácnidos sin dañar el ecosistema del hogar.

En regiones donde existen especies potencialmente urticantes, la tolerancia hacia depredadores auxiliares, como la araña tigre, puede contribuir a mantener bajo control a las poblaciones de arácnidos de interés médico, sin necesidad de recurrir a productos tóxicos.

Infografía con título y subtítulo sobre arañas. Muestra una casa con arañas y seis recuadros con texto, iconos de telarañas, insecticida, persona, mano con frasco y aspiradora.
Beneficios de no exterminar arañas domésticas y recomendaciones para convivir con ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convivencia responsable en el hogar

La evidencia científica indica que las arañas domésticas son aliadas naturales en la protección contra plagas y portadores de enfermedades.

Su erradicación puede romper el equilibrio ecológico y aumentar los riesgos sanitarios para los habitantes. Convivir con ellas y aplicar medidas de prevención razonables es una alternativa racional, ecológica y segura en espacios urbanos.

Temas Relacionados

AranasAracnidosHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuáles son los operativos de la CDMX que se implementaron durante el partido México-Ecuador en el Mundial 2026

El saldo incluyó múltiples atenciones médicas y orientaciones, así como la detención de personas por reventa y uso de documentos apócrifos.

Cuáles son los operativos de la CDMX que se implementaron durante el partido México-Ecuador en el Mundial 2026

Ebrard revela por qué Trump no quiso renovar el T-MEC: busca “modificarlo sustancialmente”

Marcelo Ebrard explicó en la mañanera por qué EE. UU. no respaldó extender el T-MEC 16 años más y qué le preocupa a Trump del tratado

Ebrard revela por qué Trump no quiso renovar el T-MEC: busca “modificarlo sustancialmente”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: Asia podría ser el nuevo aliado comercial en México

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: Asia podría ser el nuevo aliado comercial en México

Gobierno pide festejar con responsabilidad previo a partido de México vs Inglaterra tras muerte de cuatro aficionados en CDMX

La presidenta indicó que el gobierno capitalino está tomando previsiones ante los festejos previstos de este fin de semana

Gobierno pide festejar con responsabilidad previo a partido de México vs Inglaterra tras muerte de cuatro aficionados en CDMX

Topos México solicita voluntarios para centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

La organización convoca a sumarse este jueves 2 de julio desde las 8:00 a.m. en sus centros de acopio de Iztapalapa y Benito Juárez, para clasificar, etiquetar y numerar cajas con donativos

Topos México solicita voluntarios para centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

CJNG y huachicol fiscal: Monreal pide a EEUU probar ante la FGR que el cártel financió campañas políticas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Encuentran dos camionetas abandonadas con arsenal en Mazatlán: había un fusil Barrett y granadas

ENTRETENIMIENTO

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Referencias pop y comparaciones culturales previo al México vs Inglaterra inundan redes

Encuentran con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio: esto fue lo que le pasó

Juan Gabriel en la pantalla grande: esto se sabe sobre la fecha y costo para ver su concierto en Bellas Artes

DEPORTES

“Nadaremos”: el grito viral que antecedió la estampida en el Ángel tras México vs Ecuador

“Nadaremos”: el grito viral que antecedió la estampida en el Ángel tras México vs Ecuador

Gary Lineker advierte a Inglaterra antes de enfrentar a México en el Mundial 2026: “Va a ser muy difícil”

Qué televisora ganó el rating en el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026

Euforia y alegría: así fue la llegada de Sudáfrica a su país luego de haber hecho historia en el Mundial 2026

¿Por qué a la Selección de Inglaterra se le conoce como “Los Tres Leones”?