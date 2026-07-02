Por qué no deberías matar las arañas que ves en tu hogar

Descubre qué papel juega uno de los animales más incomprendidos del hogar en tu día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas reaccionan con miedo o rechazo al ver arañas dentro de su hogar.

Investigaciones de instituciones como la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el Museo Burke de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington y reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentan que la presencia de estos arácnidos aporta beneficios tangibles para la salud y el equilibrio ecológico en espacios urbanos cerrados.

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Las arañas: depredadores silenciosos y aliadas contra las plagas

Estudios encabezados por el entomólogo Matt Bertone en la Universidad Estatal de Carolina del Norte muestran que todas las viviendas analizadas albergan arácnidos, principalmente de las familias Theridiidae y Pholcidae.

Estos animales cumplen una función crucial como depredadores apicales, alimentándose de insectos que pueden transmitir enfermedades o contaminar alimentos, como mosquitos, polillas y cucarachas.

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Los análisis del equipo de Bertone indican que la eliminación de arañas facilita la proliferación de plagas urbanas que representan riesgos sanitarios mucho más altos que los que podría suponer un arácnido.

La densidad de telarañas en ciertos rincones del hogar es señal de una barrera biológica activa contra insectos nocivos.

Las arañas funcionan como un sistema natural y permanente de control de plagas, reduciendo la necesidad de productos químicos y protegiendo indirectamente la salud de los habitantes.

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Estos animales cumplen una función crucial como depredadores apicales, alimentándose de insectos que pueden transmitir enfermedades o contaminar alimentos, como mosquitos, polillas y cucarachas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo real de las picaduras, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud documenta que, aunque la mayoría de las arañas poseen veneno, casi ninguna representa una amenaza clínica para los seres humanos.

Sus quelíceros suelen ser demasiado pequeños para atravesar la piel o su veneno carece de toxicidad relevante para mamíferos.

Incluso en zonas donde existen especies potencialmente peligrosas, el riesgo de complicaciones serias es mínimo y los casos fatales son muy raros cuando existe acceso a atención médica.

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La OMS sostiene que la convivencia con arañas domésticas ofrece protección al limitar la población de insectos que sí pueden transmitir enfermedades graves, como los mosquitos del género Aedes, vectores de dengue, zika y fiebre amarilla.

Eliminar a las arañas incrementa el riesgo indirecto de exposición a amenazas reales y recurrentes.

El temor generalizado a las arañas, alimentado por la desinformación, no tiene respaldo en las estadísticas.

La evidencia epidemiológica mundial muestra que la incidencia de accidentes graves por picadura de araña en el entorno doméstico es insignificante frente a los beneficios de su presencia.

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La Organización Mundial de la Salud documenta que, aunque la mayoría de las arañas poseen veneno, casi ninguna representa una amenaza clínica para los seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no conviene liberar a las arañas fuera de casa

El Museo Burke de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington documenta que muchas especies de arañas domésticas evolucionan para depender de las condiciones estables y protegidas del ambiente humano.

Cuando se trasladan al exterior, la mayoría no sobrevive, por los cambios bruscos de temperatura, falta de refugios y competencia con especies nativas mejor adaptadas.

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Especialistas recomiendan que, si realmente es necesario retirar una araña de los ambientes principales del hogar, lo adecuado es reubicarla en zonas periféricas y de menor tránsito humano, como sótanos o garajes.

Así, el animal puede continuar su función ecológica sin riesgos innecesarios para su supervivencia ni para las personas.

Manejo integrado y medidas preventivas recomendadas

Expertos en control biológico y manejo integrado de plagas, como los del UC Statewide Integrated Pest Management Program, recomiendan priorizar la prevención física y la higiene antes que el exterminio químico.

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Mantener los ambientes organizados y libres de acumulación de objetos, sellar grietas y aberturas, y usar aspiradoras para retirar telarañas en zonas de paso son estrategias efectivas para modular la presencia de arácnidos sin dañar el ecosistema del hogar.

En regiones donde existen especies potencialmente urticantes, la tolerancia hacia depredadores auxiliares, como la araña tigre, puede contribuir a mantener bajo control a las poblaciones de arácnidos de interés médico, sin necesidad de recurrir a productos tóxicos.

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Beneficios de no exterminar arañas domésticas y recomendaciones para convivir con ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convivencia responsable en el hogar

La evidencia científica indica que las arañas domésticas son aliadas naturales en la protección contra plagas y portadores de enfermedades.

Su erradicación puede romper el equilibrio ecológico y aumentar los riesgos sanitarios para los habitantes. Convivir con ellas y aplicar medidas de prevención razonables es una alternativa racional, ecológica y segura en espacios urbanos.