Fraude “salvo buen cobro”: cómo evitar que te estafen con cheques y transferencias

Una persona verifica una transacción bancaria móvil con la leyenda "salvo buen cobro" y un cheque, elementos vinculados a estafas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación de la Ciudad de México emite una alerta ante el crecimiento del fraude conocido como “salvo buen cobro”, una modalidad que deja al vendedor sin su producto y sin dinero en cuestión de horas. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX respalda las recomendaciones y pone a disposición de la ciudadanía atención directa las 24 horas.

La leyenda “salvo buen cobro” (SBC) aparece en la aplicación bancaria del vendedor cuando recibe un depósito de un banco distinto al suyo. Ese mensaje no confirma que el dinero ya esté disponible: solo indica que la operación está en proceso de verificación y puede tardar hasta 48 horas en resolverse.

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¿Cómo opera el engaño?

Los estafadores ubican un artículo en venta —con frecuencia un automóvil— a través de redes sociales o portales de compraventa. Acuerdan el precio con rapidez y proponen pagar mediante transferencia electrónica o cheque, generalmente en fin de semana, cuando los bancos permanecen cerrados.

Una vez en el punto de encuentro, el delincuente muestra una captura de pantalla del supuesto pago. El vendedor revisa su aplicación, ve el monto reflejado en su saldo total y entrega el producto. Horas después, o al siguiente día hábil, el banco revierte la operación porque el cheque carecía de fondos o era falso, y el dinero desaparece de la cuenta.

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Un cheque bancario y una pantalla de transferencia en un teléfono móvil ilustran los riesgos de fraude en transacciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre saldo total y saldo disponible es la clave del fraude. El dinero solo es real cuando el estado de cuenta muestra la palabra “en firme”, no antes.

¿Qué hacer antes de cerrar cualquier venta?

La primera medida es identificar el banco del comprador antes de aceptar cualquier forma de pago. Si la transferencia proviene de una institución distinta a la del vendedor, el riesgo de que aparezca la leyenda SBC aumenta de forma directa.

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La Condusef recomienda priorizar el pago en efectivo o, en su defecto, exigir una transferencia vía SPEI, que se acredita de forma inmediata y elimina el periodo de espera interbancario. El efectivo sigue siendo el método más seguro para transacciones entre particulares.

Ninguna venta debe cerrarse en fin de semana si el pago se realiza mediante cheque o transferencia interbancaria. Los bancos no procesan verificaciones en días inhábiles y ese lapso es exactamente el margen que los defraudadores necesitan para consumar el ilícito.

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Una mano enguantada sujeta un teléfono móvil con un código numérico visible en la pantalla frente a un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cinco reglas que la Policía de Investigación recomienda aplicar

La primera regla es no entregar ningún documento de propiedad —título, escritura, factura— hasta que los fondos aparezcan liberados en la cuenta. La entrega anticipada de papeles es lo que convierte una transacción fallida en un fraude consumado.

La segunda es exigir cheques certificados y confirmar directamente con el banco emisor que tienen fondos antes de completar la operación. La certificación no garantiza por sí sola que el cheque sea legítimo si proviene de una institución diferente.

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La tercera regla es no ceder ante la presión del tiempo. Los estafadores suelen argumentar urgencia o enviar un servicio de mensajería para recoger la mercancía de inmediato. Esa prisa es una herramienta deliberada para impedir que el vendedor verifique el pago.

La cuarta es no aceptar capturas de pantalla como comprobante de pago. Las imágenes se falsifican con facilidad y no tienen validez ante ninguna institución bancaria ni ante el Ministerio Público.

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Una mano sostiene un teléfono celular que muestra un código numérico para retiro de efectivo, frente a un cajero automático con el teclado desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta es documentar toda transacción con un contrato de compraventa que incluya copias de las identificaciones oficiales de ambas partes, y realizarla en un lugar público, en día hábil y con testigos presentes.

¿Qué hacer si ya fue víctima?

Quien haya caído en esta modalidad de fraude debe mantener la calma y no confrontar al estafador. La Policía de Investigación de la CDMX instruye a las víctimas a no “engancharse” y a presentar de inmediato la denuncia correspondiente.

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La denuncia se puede interponer de forma digital en www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o mediante atención telefónica directa las 24 horas en los números 55 5345-5026 y 55 5200-9000. Conservar capturas de pantalla, comprobantes y datos del comprador resulta indispensable para respaldar cualquier investigación.