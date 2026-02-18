Joven de Zacatecas escapa de presunta oferta laboral falsa en Jalisco

La mujer había sido citada en Jalisco. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una joven de 25 años originaria de Tlaltenango, Zacatecas, logró escapar de una presunta oferta falsa de trabajo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara, y fue rescatada por policías municipales tras solicitar ayuda en la vía pública, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima viajó desde Zacatecas hacia el Área Metropolitana de Guadalajara luego de recibir una propuesta laboral difundida a través de redes sociales. La oferta prometía empleo inmediato en una supuesta empresa de telefonía, además de apoyo para traslado y hospedaje.

Al llegar a Jalisco, la joven acudió al punto indicado para reunirse con quienes se identificaron como sus empleadores. Según su testimonio, fue recibida por dos hombres que la trasladaron por distintos puntos de la ciudad, incluso hacia el municipio de Tonalá, sin mostrarle instalaciones formales de la empresa ni documentación que acreditara la oferta.

Delincuentes utilizan redes sociales para divulgar supuestas vacantes falsas. Foto: (iStock)

Las inconsistencias en la información, así como los constantes traslados, encendieron sus alertas. En un momento de descuido logró resguardarse en el baño de un establecimiento cercano a la Nueva Central Camionera y pidió ayuda a familiares, quienes a su vez contactaron a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque y un grupo especializado de búsqueda acudieron al cruce de Real de Camichines y Real de Sauces, en la colonia Camichines, donde la joven fue localizada y puesta a salvo. Posteriormente fue trasladada a un sitio seguro para verificar su estado de salud y rendir declaración ante el Ministerio Público.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar si existen elementos constitutivos de delito, como fraude o trata de personas en su modalidad de captación mediante ofertas laborales engañosas. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Un riesgo creciente en plataformas digitales

Las autoridades advirtieron que este tipo de esquemas suele operar mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, donde los presuntos reclutadores ofrecen sueldos atractivos, contratación inmediata y apoyo económico para traslado. En algunos casos, solicitan documentos personales anticipadamente o citan a las víctimas en lugares poco formales.

Autoridades investigan presuntos casos de falsas ofertas en redes sociales. Foto: (iStock)

Especialistas en seguridad recomiendan verificar siempre la autenticidad de las vacantes antes de viajar o compartir información personal. Algunas medidas básicas incluyen:

Confirmar que la empresa esté registrada oficialmente y cuente con domicilio fiscal verificable.

Revisar su presencia digital : página web formal, redes sociales activas y datos de contacto corporativos.

Evitar enviar documentos personales sensibles sin un proceso formal de contratación.

Desconfiar de ofertas con sueldos muy superiores al promedio sin requisitos claros.

Informar a familiares sobre citas laborales y compartir ubicación en tiempo real.

No acudir solo a entrevistas en sitios aislados o sin identificación empresarial visible.

En caso de detectar irregularidades, se recomienda retirarse de inmediato y solicitar apoyo a autoridades locales o llamar al 911.

El caso encendió nuevamente la alerta sobre los riesgos de ofertas laborales falsas difundidas en internet. Aunque la joven logró ponerse a salvo gracias a su reacción oportuna y la intervención policial, las autoridades no descartan que existan más víctimas vinculadas al mismo esquema.

La recomendación central es clara: verificar antes de confiar y priorizar la seguridad personal ante cualquier señal de alerta.