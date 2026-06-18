Más que un deporte: la exposición fotográfica que explora la identidad y memoria del fútbol en México

A una semana del arranque de la Copa Mundial 2026 y como parte del programa cultural Mundial Social, el Centro de la Imagen (CI) presenta la exposición “Más que un deporte: fútbol, identidad y memoria”, una muestra que reflexiona sobre el papel del fútbol como fenómeno cultural, social y emocional profundamente arraigado en el país.

La exposición organizada por la Secretaría de Cultura podrá visitarse de manera gratuita en las rejas perimetrales del recinto hasta el próximo 9 de agosto. A través de una selección de imágenes históricas, la muestra busca mostrar cómo este deporte ha trascendido las canchas para convertirse en un elemento de identidad colectiva, memoria y convivencia social.

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Fotoperiodismo que documenta la pasión por el fútbol

La investigación y el concepto curatorial estuvieron a cargo de Fernanda Monterde, quien reunió imágenes de distintos fotógrafos y fotoperiodistas que han documentado la intensidad con la que se vive el fútbol tanto dentro de los estadios como en calles, plazas, hogares y otros espacios cotidianos.

De acuerdo con el texto curatorial, el fotoperiodismo ha sido una herramienta fundamental para preservar la memoria de este deporte, al registrar no solo los acontecimientos deportivos, sino también las emociones y expresiones sociales que generan los partidos.

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La muestra reúne 20 fotografías provenientes del archivo del periódico La Jornada y del acervo del Centro de la Imagen, consolidando un recorrido visual por algunas de las experiencias colectivas más representativas asociadas al balompié.

Celebración, esperanza y desilusión: las emociones que retrata la exposición

Las imágenes exhibidas exploran diversas emociones que acompañan al fútbol, entre ellas la celebración, la esperanza, la pasión y también la desilusión.

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A través de las fotografías es posible revisitar momentos de victoria y derrota que han marcado a generaciones de aficionados, así como observar la manera en que estos acontecimientos fortalecen los vínculos sociales y generan experiencias compartidas entre personas de distintos contextos.

La exposición incluye trabajos de Alberto Carrillo Luvianos, Antonio Flores Chavarría, Fabrizio León, Jesús Carlos, Luis Humberto González, Rogelio Cuéllar, Sylvia Calatayud, Ulises Castellanos Herrera y Yolanda Andrade.

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El fútbol como espacio de identidad y memoria colectiva

Además de documentar la pasión deportiva, la muestra propone una reflexión sobre el papel del fútbol y de la Copa Mundial como espacios donde se construyen sentidos de pertenencia y experiencias colectivas.

Según destacó Livier Jara García, directora del Centro de la Imagen, el acervo fotográfico de la institución se mantiene como un espacio vivo en el que la memoria puede compartirse, discutirse y resignificarse entre distintas comunidades.

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La funcionaria señaló que estas colecciones fortalecen el valor público de la fotografía y contribuyen a la generación de conocimiento a partir de experiencias culturales compartidas.

Forma parte del programa cultural “Mundial Social”

La exposición “Más que un deporte: fútbol, identidad y memoria” forma parte del programa cultural Mundial Social, impulsado por la Secretaría de Cultura en el marco de la Copa Mundial 2026.

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La iniciativa busca generar actividades artísticas y culturales que acompañen la celebración del torneo internacional, promoviendo reflexiones sobre el deporte, la identidad y la diversidad cultural. La muestra cuenta además con el apoyo de EPSON para la impresión de las imágenes.

Las personas interesadas podrán visitarla gratuitamente hasta el 9 de agosto de 2026, en las instalaciones del Centro de la Imagen, donde el fútbol se presenta no solo como un espectáculo deportivo, sino como una expresión de memoria, comunidad e identidad compartida.

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