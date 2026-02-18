México

Alerta sísmica por simulacro en CDMX 2026 desata ola de divertidos memes en redes

El primer ejercicio del año sorprendió a algunos capitalinos que no estaban informados y provocó reacciones virales en redes sociales

(Especial)
(Especial)

La mañana de este miércoles 18 de febrero se realizó el primero de los tres ejercicios de prevención sísmica programados para 2026 en la capital del país. La actividad fue organizada por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de las estrategias de preparación ante una eventual emergencia real.

A las 11:00 horas, la alerta sísmica se activó de manera simultánea en distintos puntos de la metrópoli. Altavoces ubicados en calles y avenidas, así como millones de teléfonos celulares, emitieron el sonido característico que alertó a la población para participar en el protocolo de protección civil.

El objetivo del ejercicio fue fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de autoridades, empresas, escuelas y ciudadanía en general. En diversos edificios públicos y privados se llevaron a cabo desalojos ordenados, mientras brigadas internas coordinaban la salida hacia puntos de reunión previamente establecidos.

No obstante, no todos estaban enterados de la realización del simulacro. Para algunas personas, el sonido inesperado de la alerta generó confusión y momentos de tensión antes de confirmar que se trataba únicamente de un ensayo.

Alerta sísmica (Foto: Jorge Contreras/Infobae
Alerta sísmica (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones relacionadas con el evento. Usuarios compartieron experiencias, reacciones y, como suele ocurrir en estos casos, una avalancha de memes que retrataban el sobresalto inicial de quienes desconocían la fecha del ejercicio.

Las plataformas digitales se convirtieron en un espacio donde el humor fue protagonista. Imágenes y videos hicieron referencia a las escenas cotidianas interrumpidas por la alarma, así como a las carreras improvisadas hacia zonas seguras. Aunque algunos mensajes reflejaron nerviosismo, la mayoría optó por un tono ligero y divertido.

(Especial)
(Especial)

Las autoridades recordaron que estos simulacros forman parte de una estrategia permanente para fomentar la preparación ante sismos, un fenómeno recurrente en el país. Asimismo, reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar confusiones durante este tipo de actividades.

Este primer ejercicio del año dejó como saldo una amplia participación ciudadana y, en el terreno digital, una tendencia que convirtió el simulacro en uno de los temas más comentados del día.

